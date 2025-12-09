Concursul studențesc 25h@USV, ediția 2025: Studenții USV au creat asistenți AI pentru casă inteligentă, jurnal de amintiri și triaj medical de urgență



Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat în 4–5 decembrie cea de-a XI-a ediție a concursului 25h@USV, dedicat în acest an dezvoltării de interfețe conversaționale bazate pe inteligență artificială.

Studenții au lucrat non-stop timp de 25 de ore pentru a crea soluții inovatoare cu impact real în viața de zi cu zi.

Clasament final:

Locul I – Vlad Daniel Onofrei, David Rotariu, Vlăduț-Daniel Voicu → Asistent AI pentru casă inteligentă, gândit special pentru seniori Locul II – Mihai-Emanuel Spiță, Ioana Veronica Vavrici, Evelina Miron → Jurnal digital de amintiri personale, cu recuperare emoțională prin conversație Locul III – Daniel-Mihai Burțilă, Elena-Alina Burlacu, Gabriela-Ionela Zamcu → Platformă de triaj medical de urgență cu interacțiune în limbaj natural

Diplome de participare au primit Iustin-Iulian Dodiță, Sebastian Gurzun și Gabriel Leonard Pădurean.

Juriul a fost condus de prof. univ. dr. ing. Radu-Daniel Vatavu, alături de asistent univ. dr. Mihail Terenti și asistent univ. drd. ing. Alexandru-Tudor Andrei.

„25h@USV este mai mult decât un concurs – este un maraton de creativitate în care studenții învață să lucreze în echipă, să rezolve probleme reale și să livreze soluții funcționale sub presiune de timp”, au transmis organizatorii, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur și prof. univ. dr. ing. Radu-Daniel Vatavu.

