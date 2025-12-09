COD GALBEN de ceață densă în județul Suceava: vizibilitate sub 200 m, izolat sub 50 m



Administrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață, la ora 05:46, un cod galben de ceață valabil până la ora 09:00.

Fenomenul vizează zona de șes din județul Suceava, inclusiv municipiile Suceava și Fălticeni și orașele Cajvana, Siret, Salcea, Milișăuți, precum și comunele: Dumbrăveni, Udești, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Zvoriștea, Todirești, Frătăuții Noi, Dărmănești, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Ipotești, Rădășeni, Dornești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Zamostea, Siminicea, Grămești, Calafindești, Bunești, Fântâna Mare, Mușenița, Hârtop, Șerbăuți.

Se va semnala ceață densă care va reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Poliția Rutieră Suceava recomandă:

circulați cu viteză redusă și faruri de ceață aprinse

păstrați distanța față de vehiculul din față

evitați manevrele bruște

în cazul vizibilității sub 50 m, opriți în afara părții carosabile dacă este posibil