Asigurarea parcurilor solare si eoliene, decizie strategică pentru siguranța și succesul investițiilor în energie regenerabilă

Sursa foto: Sam Forson pe Pexels.com

Dezvoltarea accelerată a proiectelor de energie regenerabilă a transformat parcurile solare și eoliene în active strategice pentru investitori, dezvoltatori și instituții financiare, de aceea și soluțiile de asigurare din domeniu au devenit din ce în ce mai solicitate.

Odată cu creșterea numărului de instalații fotovoltaice și eoliene, a crescut și complexitatea riscurilor asociate acestora, ceea ce face ca pachetele de asigurare pentru parcuri solare si eoliene să devină o componentă esențială a oricărui proiect sustenabil pe termen lung.

Parcurile fotovoltaice și eoliene sunt expuse unei game largi de riscuri, atât în faza de construcție, cât și în perioada de operare. Fenomenele meteo extreme, precum furtuni, grindină, zăpadă abundentă sau vânturi puternice, pot produce daune semnificative echipamentelor. În plus, riscurile de incendiu, defectele tehnice, avariile mecanice, erorile de montaj sau actele de vandalism pot afecta funcționarea instalațiilor și pot genera pierderi financiare importante.

De aceea, pe măsură ce cererea pentru energia regenerabilă crește la nivel european, dezvoltatorii, investitorii și băncile impun standarde tot mai stricte în privința acoperirilor de asigurare. În ultimii trei ani, solicitările pentru astfel de polițe pe piața locală au crescut cu peste 60%, ceea ce reflectă atât expansiunea sectorului, cât și nevoia de soluții de management al riscurilor adaptate. Iar Leader Team Broker, companie cu 20 de ani de experiență pe piața locală și europeană, specializată în pachete inovative de asigurări de nișă, este pregătită să sprijine această tranziție, oferind experiență tehnică și acces la produse care răspund cerințelor pieței și reglementărilor financiare.

În faza de construcție, asigurările de tip CAR/EAR (Contractors All Risks/Erection All Risks) sunt esențiale pentru protejarea investiției. Acestea acoperă daunele materiale apărute în timpul lucrărilor, echipamentele aflate în montaj, precum și răspunderea față de terți. O asigurare adecvată în această etapă este adesea o cerință obligatorie impusă de finanțatori sau de partenerii contractuali.

Odată ce parcul solar sau eolian devine operațional, focusul se mută pe asigurările de tip Property Damage și Business Interruption. Asigurarea de bunuri protejează echipamentele și infrastructura împotriva daunelor fizice, în timp ce asigurarea pentru întreruperea activității acoperă pierderile financiare generate de oprirea producției de energie ca urmare a unui eveniment asigurat. Acest tip de acoperire este crucial pentru menținerea stabilității fluxurilor de numerar și pentru respectarea obligațiilor contractuale.

Un element tot mai important în ultimii ani îl reprezintă integrarea sistemelor de stocare a energiei (BESS – Battery Energy Storage Systems). Aceste sisteme aduc beneficii operaționale semnificative, dar vin și cu riscuri suplimentare, precum supraîncălzirea, incendiile sau defectele de fabricație. Asigurarea acestor sisteme trebuie adaptată specificului tehnologic și evaluată corect din punct de vedere al riscurilor.

Pe o piață în continuă evoluție, cerințele investitorilor și ale băncilor devin tot mai stricte în ceea ce privește structura programelor de asigurare. Acoperirile trebuie să fie corelate cu valoarea reală a activelor, cu specificul tehnic al proiectului și cu obligațiile contractuale asumate. De asemenea, este important ca polițele să fie actualizate periodic, pentru a reflecta modificările de capacitate, extinderile sau schimbările legislative.

În acest context, colaborarea cu un broker specializat în asigurări corporate și proiecte de energie regenerabilă poate face diferența între o acoperire standard și un program de asigurare eficient. Un exemplu de astfel de expertiză este oferit de Leader Team Broker, care a dezvoltat soluții dedicate pentru parcuri solare, eoliene și sisteme de stocare, adaptate cerințelor pieței locale și internaționale.

În consecință, asigurarea parcurilor solare și eoliene nu este doar o formalitate, ci un instrument esențial de management al riscurilor. Pentru că un pachet de asigurare bine gândit protejează investiția, susține accesul la finanțare și asigură continuitatea operațiunilor într-un sector în care predictibilitatea și siguranța sunt esențiale pentru succesul pe termen lung.