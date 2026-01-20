Șofer din Vama, urmărit și blocat de poliție după ce a fugit când i s-a făcut semnal să oprească: Acesta avea o alcoolemie de 0,78 mg/l în aerul expirat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat din comuna Vama a fost prins de polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama după ce a refuzat să oprească la semnalul regulamentar și a fugit pe drumuri secundare, în noaptea de 19 spre 20 ianuarie 2026 pentru că a consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 01:15, în intersecția dintre DN 17 și DJ 176, pe raza comunei Vama. Polițiștii care efectuau un control rutier au observat un autoturism Volkswagen Bora care se deplasa pe strada Victoriei, având direcția spre intersecția cu DN 17. La momentul în care șoferul a intrat pe drumul național și a virat spre dreapta (sensul Câmpulung Moldovenesc – Frasin), echipajul i-a făcut semnalul regulamentar de oprire.

În loc să se conformeze, conducătorul a mărit brusc viteza și a virat imediat la dreapta pe strada Băii, continuând deplasarea pe un drum pietruit. Urmărirea a durat aproximativ 800 de metri, până când autoturismul a fost blocat și șoferul interceptat.

La control, polițiștii au stabilit că șoferul este un bărbat din Vama. Documentele personale și ale mașinii erau în regulă, însă bărbatul emana halenă alcoolică puternică. Întrebat de ce nu a oprit la semnal, acesta a declarat verbal că „s-a speriat” pentru că băuse alcool înainte de a conduce.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceste condiții, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i s-au recoltat două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei exacte prin analiză de laborator.