Taxa de salubrizare pentru case nelocuite sau neutilizate, contestată prin petiție civică în Fălticeni: Diaspora cere taxare proporțională cu utilizarea reală



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un grup de cetățeni din Fălticeni, majoritatea cu proprietăți în oraș dar plecați la muncă în străinătate, a lansat o petiție publică prin care solicită revizuirea modului de calcul și aplicare a taxei de salubrizare pentru imobilele nelocuite sau neutilizate. Inițiativa atrage atenția asupra unei situații considerate profund inechitabile: plata integrală a taxei chiar și pentru locuințe goale luni sau ani întregi, care nu generează deșeuri.

Petiția este inițiată de un tânăr antreprenor originar din Fălticeni, stabilit de 14 ani în diaspora, care continuă să investească în orașul natal și deține mai multe proprietăți imobiliare în municipiu. El subliniază că sute de fălticeneni se află în aceeași situație: case nelocuite, dar taxate la fel ca locuințele ocupate permanent.

„Nu cerem scutiri sau favoruri speciale, ci o taxare corectă și proporțională cu serviciul efectiv prestat. În Fălticeni există sute de locuințe goale, ale unor oameni plecați la muncă în străinătate. Cu toate acestea, taxa de salubrizare se percepe integral, fără a ține cont de utilizarea reală a serviciului”, se arată în textul petiției.

Principalele solicitări ale inițiatorilor sunt:

exceptarea de la plata taxei de salubrizare pentru imobilele dovedit nelocuite (prin declarație pe proprie răspundere, adeverință de la asociația de proprietari sau alte mijloace verificabile);

introducerea unui sistem de taxare bazat pe volumul real de deșeuri generat sau pe utilizarea efectivă a serviciului, nu pe simpla existență a unei proprietăți în evidențele fiscale;

organizarea unei dezbateri publice pe această temă în ședința Consiliului Local Fălticeni, pentru a găsi soluții echitabile.

Inițiatorii precizează că demersul nu are caracter politic, ci este un apel civic autentic, menit să rezolve o problemă care afectează un segment important al comunității – în special diaspora care rămâne legată de Fălticeni prin investiții, proprietăți și sentimente față de orașul natal.

Petiția este găzduită pe platforma Campaniamea.declic.ro și poate fi semnată online de orice cetățean interesat. Organizatorii și-au propus următoarele praguri:

200–300 de semnături – considerat suficient pentru a obliga Consiliul Local să discute public subiectul;

peste 500 de semnături – pentru a crea o presiune civică reală în direcția modificării regulamentului local de salubrizare.

Link către petiție: https://campaniamea.declic.ro/petitions/pentru-modificarea-taxei-de-salubrizare-din-municipiul-falticeni-in-cazul-imobilelor-neutilizate