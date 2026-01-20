Acțiuni ale Poliției Rutiere Suceava: Peste 400 de sancțiuni aplicate în trei zile, inclusiv un tânăr de 19 ani prins cu 152 km/h în localitate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat, în perioada 16-18 ianuarie 2026, acțiuni punctuale și filtre rutiere pentru prevenirea și combaterea nerespectării regimului legal de viteză și a depășirilor neregulamentare. Rezultatele au fost semnificative: 428 de contravenții constatate, amenzi în valoare totală de 269.691 lei și 38 de permise reținute.

Din totalul sancțiunilor aplicate 213 au fost pentru depășirea limitei legale de viteză, alte opt pentru depășiri neregulamentare, iar 207 pentru alte abateri rutiere.

Potrivit Poliției Județene Suceava, au fost reținute 38 de permise de conducere (20 pentru viteză, 8 pentru depășiri și 10 pentru alte încălcări grave) și retrase 26 de certificate de înmatriculare (în special pentru lipsa ITP, RCA sau netranscriere).

Un caz grav a fost înregistrat în 16 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, pe drumul european E85, în localitatea Cumpărătura. Un tânăr de 19 ani, din comuna Cornu Luncii, a fost oprit în timp ce conducea un autoturism cu o viteză de 152 km/h în interiorul localității, unde limita legală este de 50 km/h.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 lei și i s-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru o perioadă de 120 de zile.

Acțiunile de control vor continua în perioada următoare, cu accent pe zonele cu risc ridicat de accidente și pe combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere grave.