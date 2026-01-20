Șoimii Gura Humorului s-au reunit pentru pregătirea de iarnă: Liderul Seriei I începe asaltul spre promovare



FC Șoimii Gura Humorului, actualul lider al Seriei I din Liga a III-a, și-a reluat oficial antrenamentele de iarnă luni, 19 ianuarie 2026, la stadionul Areni din Gura Humorului, potrivit site-ului oficial al formației.

După o ședință importantă susținută de staff-ul tehnic și administrativ în fața lotului, jucătorii au efectuat prima sesiune de pregătire în sala Clubului Sportiv Municipal din Suceava. Revenirea la muncă marchează startul oficial al perioadei de iarnă, cu obiectivul clar de a menține primul loc și de a pregăti terenul pentru o eventuală promovare.

Modificări importante în staff și lot:

Sebastian Vicol a fost cooptat în funcția de antrenor secund , aducând prospețime și experiență în echipa tehnică.

a fost cooptat în funcția de , aducând prospețime și experiență în echipa tehnică. Au fost oficializate cinci achiziții importante, jucători care au semnat deja contracte cu Șoimii: Alexandru Dohotariu (portar, ex CSM Vaslui) Balázs Csiszer (fundăș dreapta, ex CS Gheorgheni) Enrichi Finica (mijlocaș central, ex Știința Miroslava) Darius Nicolae Păun (mijlocaș lateral, ex CS Gheorgheni) Valentin Buhăcianu (atacant, ex FC Argeș) – o transferare de impact pentru linia ofensivă.

importante, jucători care au semnat deja contracte cu Șoimii:

Pe lângă cei cinci titulari deja legitimați, staff-ul tehnic monitorizează în această perioadă și alți fotbaliști aflați la încercare, care vor fi evaluați în antrenamente și jocuri de verificare.

De asemenea, au fost oficializate trei despărțiri de jucători: David Chidovăț, Demian Popovici și Nicholas Pop.

Programul de pregătire și amicalele stabilite:

Până la începutul lunii februarie, echipa se va pregăti la Bucecea (județul Botoșani). Ulterior, Șoimii vor efectua un cantonament de 10 zile la Gheorgheni.

Până în prezent au fost stabilite trei partide amicale:

30 ianuarie – Bradul Putna

14 februarie – Ceahlăul Piatra Neamț

21 februarie – Aerostar Bacău