Studentă a USV, premiată la nivel național: Alexia Plăcintă, „Tânărul Poet al Anului” 2025

Alexia Plăcintă, studentă la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a primit titlul de „Tânărul Poet al Anului” 2025, în cadrul Galei Tinerilor Scriitori / Cartea de Poezie a Anului 2025.

Evenimentul, ajuns la cea de-a XVI-a ediție, a avut loc joi, 15 ianuarie 2026, în Sala „Perpessicius” a Muzeului Național al Literaturii Române din București. Organizat de Primăria Municipiului București prin Muzeul Național al Literaturii Române, împreună cu Asociația Euro Culturart și Radio România Cultural, gala a celebrat Ziua Culturii Naționale printr-un program multiart, cu invitați speciali precum Mike Godoroja & Blue Spirit.

Juriul format din scriitoarea Cristina Bogdan, criticul și istoricul literar Bianca Burța-Cernat și poetul, prozatorul și eseistul Cosmin Perța a acordat premiul lui Alexia (pseudonimul literar al Alexiei Plăcintă) pentru volumul de debut „formula lucrurilor simple”, apărut la Editura Tracus Arte din București.

Alexia Plăcintă s-a remarcat deja în peisajul literar românesc prin activități și premii anterioare: fost secretar al Casei de Poezie „Light of ink” din Suceava, a publicat texte în antologia „Casa de Poezie” (Ed. Vinea, 2023), precum și în revistele Tomis, Bucovina literară, Expres cultural și pe diverse platforme online. În 2024 a obținut Marele Premiu la Concursul Național de Poezie „Nicolae Labiș”, iar în 2025 Premiul I la Concursul Național „Rețeaua Literară”. A susținut lecturi publice la FILIT Iași, Institutul Blecher, Matca și „Poezia e la Bistrița”.

„Ziua de 15 ianuarie a fost una specială pentru mine. Am primit titlul de «Tânărul Poet al Anului», în cadrul «Galei Tinerilor Scriitori», ediția XVI-a, pentru «Formula lucrurilor simple» – ceea ce a însemnat confirmarea faptului că poezia sinceră, născută din lucruri mici, poate ajunge la oameni. A fost un moment de bucurie și recunoștință, care mi-a dat curaj să continui să scriu. Poezia pentru mine este un exercițiu de respirație controlată, o extensie a personalității mele”, a declarat Alexia Plăcintă.