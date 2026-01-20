Studentă a USV, premiată la nivel național: Alexia Plăcintă, „Tânărul Poet al Anului” 2025


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Alexia Plăcintă, studentă la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a primit titlul de „Tânărul Poet al Anului” 2025, în cadrul Galei Tinerilor Scriitori / Cartea de Poezie a Anului 2025.

Evenimentul, ajuns la cea de-a XVI-a ediție, a avut loc joi, 15 ianuarie 2026, în Sala „Perpessicius” a Muzeului Național al Literaturii Române din București. Organizat de Primăria Municipiului București prin Muzeul Național al Literaturii Române, împreună cu Asociația Euro Culturart și Radio România Cultural, gala a celebrat Ziua Culturii Naționale printr-un program multiart, cu invitați speciali precum Mike Godoroja & Blue Spirit.

Juriul format din scriitoarea Cristina Bogdan, criticul și istoricul literar Bianca Burța-Cernat și poetul, prozatorul și eseistul Cosmin Perța a acordat premiul lui Alexia (pseudonimul literar al Alexiei Plăcintă) pentru volumul de debut „formula lucrurilor simple”, apărut la Editura Tracus Arte din București.

Alexia Plăcintă s-a remarcat deja în peisajul literar românesc prin activități și premii anterioare: fost secretar al Casei de Poezie „Light of ink” din Suceava, a publicat texte în antologia „Casa de Poezie” (Ed. Vinea, 2023), precum și în revistele Tomis, Bucovina literară, Expres cultural și pe diverse platforme online. În 2024 a obținut Marele Premiu la Concursul Național de Poezie „Nicolae Labiș”, iar în 2025 Premiul I la Concursul Național „Rețeaua Literară”. A susținut lecturi publice la FILIT Iași, Institutul Blecher, Matca și „Poezia e la Bistrița”.

„Ziua de 15 ianuarie a fost una specială pentru mine. Am primit titlul de «Tânărul Poet al Anului», în cadrul «Galei Tinerilor Scriitori», ediția XVI-a, pentru «Formula lucrurilor simple» – ceea ce a însemnat confirmarea faptului că poezia sinceră, născută din lucruri mici, poate ajunge la oameni. A fost un moment de bucurie și recunoștință, care mi-a dat curaj să continui să scriu. Poezia pentru mine este un exercițiu de respirație controlată, o extensie a personalității mele”, a declarat Alexia Plăcintă.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR