Șeful regiunii Cernăuți anunță modernizarea punctului de trecere Porubne-Siret cu 8,5 milioane euro printr-un proiect cu finanțare europeană

Șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osipenko, a anunțat, marți, progresul unui proiect strategic major de modernizare a infrastructurii de frontieră la punctul de trecere Porubne-Siret, cel mai important punct auto de la granița ucraineano-română. Potrivit declarației oficiale, regiunea Cernăuți are un potențial semnificativ pentru a deveni un hub logistic puternic și o arteră vitală de legătură cu Uniunea Europeană, iar acest proiect reprezintă un pas esențial în direcția aceasta.

Osipenko a subliniat importanța strategică a regiunii Cernăuți ca zonă de sprijin din spate pentru Ucraina, atât în contextul războiului în curs, cât și în perioada de reconstrucție postbelică. Una dintre prioritățile cheie rămâne modernizarea sistematică a infrastructurii de frontieră, prin reconstrucția punctelor existente și dezvoltarea unor noi puncte de trecere.

În prezent, regiunea dispune de 8 puncte de trecere auto: 3 la granița cu România și 5 la granița cu Moldova. Cel mai mare este Porubne-Siret, însă capacitatea sa actuală este limitată la doar două benzi pentru camioane (una pentru intrare și una pentru ieșire), ceea ce reprezintă o constrângere majoră în exploatarea potențialului cooperării transfrontaliere.

Pentru a remedia această situație, în anul 2023 a fost încheiat un acord de grant între Agenția de Stat pentru Restaurarea și Dezvoltarea Infrastructurii din Ucraina, Agenția Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu, precum și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România. Proiectul prevede construcția și punerea în funcțiune a patru benzi suplimentare pentru intrarea camioanelor în Porubne, construirea unei platforme pentru staționarea vehiculelor grele, instalarea unui sistem de cântărire și echipamente vamale moderne.

Valoarea totală a proiectului este de 8,5 milioane de euro, finanțarea fiind împărțită egal: 50% din fonduri europene și 50% din bugetul de stat al Ucrainei.

Serviciul de Restaurare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți a început deja prima etapă a lucrărilor, urmând ca etapele a doua și a treia să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026.

Pentru a monitoriza implementarea, Ruslan Osipenko a efectuat o vizită de lucru la punctul de trecere, împreună cu șeful detașamentului de frontieră nr. 31 Cernăuți, Ruslan Yavtushynskyi, șeful Vămii Cernăuți, Iurii Herasymov, și șeful Serviciului de Restaurare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiune, Evhen Pysank. În cadrul unei ședințe desfășurate direct la fața locului, au fost discutate algoritmul de acțiuni ulterioare și sarcinile prioritare.

Șeful administrației regionale a insistat asupra respectării stricte a termenelor, asigurării calității lucrărilor și utilizării țintite a fondurilor alocate. El a asigurat că, în cazul apariției unor probleme, administrația militară regională va oferi coordonare și sprijin în limitele competențelor legale.