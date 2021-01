Dan Ioan Cușnir îi sugerează viceprimarului Lucian Harșovschi să preia din exemplele de bune practici în gestionarea câinilor fără stăpân și să evite să se mai pronunțe asupra unor subiecte fără să consulte specialiști în domeniu

Președintele organizației municipale PSD Suceava, consilierul local Dan Ioan Cușnir, consideră că tema gestionării câinilor fără stăpân din municipiu ar trebui abordată de membri ai Executivului local cu mai multă atenție și cu preluarea unor exemple de bune practici din țară și străinătate în condițiile în care s-a constatat că municipalitatea nu a găsit o soluție pentru a rezolva această problemă.

Vă prezentăm integral comunicatul remis redacției de liderul PSD Suceava, Dan Ioan Cușnir:

„Cetățenii Sucevei au intrat în 2021 cu speranța într-un an mai bun, într-o revenire la așa-zisă stare de normalitate, indiferent cum își definește fiecare normalitatea. După un an 2020 plin de întrebări și de neliniști, în care am intrat și am trecut prin această ciudată pandemie, cât și prin două campanii electorale, locuitorii acestui oraș își doreau să aibă parte de liniște, progres și bunăstare, astfel cum li s-a promis de către cei care au câștigat respectivele curse electorale.

În schimb s-au trezit din nou parcă într-o nouă campanie electorală. Și când spun acest lucru, mă refer la comportamentul administrativ și la declarațiile zgomotoase ale viceprimarului Lucian Harșovschi. Acesta revine cu o temă veche și nerezolvată, uitând că această a mai fost pusă anterior pe tapet, făcând subiectul tuturor campaniilor electorale din trecut, respectiv problema câinilor fără stăpân și fără adăpost care își duc traiul pe străzile municipiului nostru.

Problema nu este poate nici ușor de înțeles și nici ușor de gestionat, dar numai părinții care și-au văzut copiii desfigurați de un câine agresiv sau numai un bătrân fără apărare care a fost mușcat de un astfel de patruped pot înțelege că existența câinilor fără stăpân este o problemă cu adevărat serioasă. Trebuie făcut ceva în acest sens, cum trebuia făcut acest ”ceva” de foarte mulți ani în urmă. De fiecare dată în discuția câinilor fără stăpân s-au luat în calcul multe aspecte, de la iubirea și afecțiunea pentru aceste viețuitoare, până la probleme de ordin practic și administrativ. Se știe că principala problemă a gestionării acestor patrupede, în spiritul civilizației și al drumului european pe care îl parcurgem, este cea a adăposturilor pentru câini, pentru că aceștia să poată fi adunați, tratați medical, sterilizați, îngrijiți corespunzător și iubiți. Adăposturile ar putea astfel deveni atât o casă pentru aceste ființe, dar ar putea deveni și un loc organizat în care cei doritori ar putea adopta în mod civilizat un câine. Adoptarea unui câine ar putea fi o lecție de viață pentru orice copil sau ar putea fi o lecție de umanitate pe care am putea să o oferim tuturor. Din păcate, nici în anul 2020 situația nu diferă mult de anii precedenți. Același singur adăpost existent, aceleași promisiuni goale și multe discuții pe lângă subiect.

Revenind la zgomotosul Lucian Harșovschi, căci el este eroul nostru de azi, care s-a hotărât în sfârșit sau din nou, în calitate de viceprimar, să rezolve problema câinilor fără stăpân în doi timpi și trei mișcări, constatăm că acesta ”s-a pronunțat” pentru o campanie de sterilizare a câinilor fără stăpân din toată zona metropolitană Suceava și preluarea lor în adăpost, afirmând că locul câinilor nu este pe stradă.

Caracteristic pentru modul în care fac declarații reprezentanții partidului din care domnul Lucian Harșovschi face parte, rețineți, viceprimarul ”s-a pronunțat”, nimic altceva, fără să apeleze la specialiști, că doar el se pricepe la toate. Domnule Harșovschi, vă mulțumim din inimă pentru faptul, chiar și tardiv, că v-ați pronunțat, dar cetățenii care v-au votat au așteptat să veniți în fața lor și să le transmiteți că ”s-a rezolvat” problema, nu că s-a îndurat și domnia voastră să se pronunțe asupra acestei probleme vechi și dureroase. Domnul viceprimar afirmă totodată faptul că nu e de acord că anumite fundații să vină și să sterilizeze câinii fără stăpân, după care să îi elibereze înapoi pe străzi, fără să știe sau, mai grav, fără să îi pese că Suceava nu are în momentul de față decât o capacitate foarte mică de adăpostire permanentă a acestor animale, vreo 200 de locuri în care viceprimarul cel zgomotos vrea să înghesuie vreo 2000 de câini fără stăpân. Dacă l-ar interesa părerea specialiștilor, ar afla și Lucian Harșovschi că în țările civilizate problema a fost rezolvată după principiul „Catch, Neuter, Release” adică „Prinde, Sterilizează, Eliberează”, deci campanii masive de sterilizare urmate de campanii masive pentru adopție. Cu alte cuvinte, zgomotosul viceprimar acceptă eventualul sprijin al acestor fundații, dar cu anumite condiții. Uită însă faptul că, mai corect și mai sincer zis, Suceava are aceeași capacitate limitată de adăpostire de zeci de ani, cu foarte puține și insignifiante excepții. Și atunci, domnule viceprimar, se prefigurează multe întrebări la care sunteți dator să răspundeți cetățenilor acestei urbe. În primul rând, ce măsuri concrete ați luat, în calitatea de viceprimar, pe care o dețineți de prea mulți ani, pentru a demara construirea altor adăposturi sau pentru modernizarea celui existent? În al doilea rând, dacă tot v-ați declarat un adept înfocat al modernizării orașului, dar și al utilizării raționale a fondurilor publice, de ce nu au fost atrase aceste fonduri din surse externe sau de ce nu ați încurajat acțiunile fundațiilor care doresc să trateze cu respect și profesionalism problema câinilor fără stăpân și apelați în continuare la soluția unui adăpost gestionat ineficient și mâncător de bani publici? Care e rolul pe care vi-l asumați în această problemă și care este rolul primăriei pe care o reprezentați?

Ca să se poată compara cu niște gospodari din alte orașe, îl informez pe locotenentul lui Ion Lungu că și în România sunt exemple de bune practici: Primăria Galați în 2020 sau Primăria Constanța în 2021 împreună cu ONG-ul Animal Society au construit proiecte serioase care produc schimbări reale; asta fac oamenii gospodari. Suceava este în continuare la nivel de gargară electorală ieftină și fără rezultate; asta fac cei care sunt impotenți din punct de vedere administrativ dar vor să se dea gospodari.

Desigur că întrebările anterioare au o evidentă componentă de retorică, dar măcar la o întrebare tot trebuie să răspundeți: ce sens are să vă construiți această imagine falsă de om preocupat de problemă, când faptele și discursul dumneavoastră în toți acești ani au fost atât de goale de conținut, încât ecoul lor vă mai urmărește și astăzi?

Cineva spunea atât de înțelept că dacă vrei cu adevărat să rezolvi o problemă vei găsi întotdeauna o cale, iar dacă nu vrei să o rezolvi, vei găsi întotdeauna o scuză.

Este și cazul lui Lucian Harșovschi, care doar se pronunță mereu, fără a găsi nici calea, nici resursele și nici compasiunea pentru aceste patrupede. Găsește doar scuze. Să nu uităm că dăruirea și loialitatea unui câine pentru stăpânul lui, definesc până la urmă noțiunea de iubire necondiționată. Dar Lucian Harșovschi nu cred că a conștientizat vreodată acest lucru, atât timp cât el iubește câinii, dar cu anumite condiții. Cred că animalele acestui pământ meritau o specie umană mai reușită….”