Viceprimarul USR Teodora Munteanu: În alianța cu PNL nu ne-am vândut sufletele pentru postura de aplaudac al primarului. Dacă am deranjat înseamnă că mi-am făcut treaba în interesul sucevenilor

Viceprimarul USR al municipiului Suceava, Teodora Munteanu, a transmis, marți, un comunicat de presă în care explică de ce nu a fost doar un „aplaudac” al primarului Ion Lungu și că s-a opus acordării de autorizații de construire pe spații verzi sau că nu a acceptat ca firme în domeniul alimentației publice să nu respecte normele sanitare de igienă.

Vă prezentăm integral poziția Teodorei Munteanu față de propunerea primarului Ion Lungu de a o elibera din funcție:

„Nu mă surprinde proiectul și referatul primarului Ion Lungu prin care acesta solicită Consiliului Local Suceava eliberarea mea din funcția de viceprimar.

Asigurarea unei majorități alături de PNL în Consiliul Local Suceava nu s-a confundat niciodată, în viziunea mea și a USR, cu acordarea unui cec în alb către actuala administrație. Când am decis, alături de colegii mei, să formăm o majoritate alături de PNL, am făcut-o pentru sprijinirea reformelor atât de necesare municipiului. Nu am semnat vreo alianță formală, nu am tranzacționat funcții sau beneficii și, mai ales, nu ne-am vândut sufletul și idealurile pentru postura călduță de aplaudac comod și disciplinat.

Nu sunt un “politician”, în sensul consacrat de administrațiile sucevene trecute și prezente, ci un om venit din societatea civilă. M-ați cunoscut la protestele și la acțiunile din stradă, atunci când principii precum #coruptiaucide, #rezist sau #fărăpenali au însemnat pentru mine și pentru atâția alții ca mine credințe ferme și nenegociabile. Politica, așa cum o văd eu, este arta compromisului rezonabil.

Nu cred că stăpânesc această artă, pentru că “rezonabilul” meu este arareori negociabil. Cum poți “negocia” autorizații de funcționare pentru activități care se desfășoară în spații care nu respectă normele de protecție și de securitate la incendiu? Am uitat oare de tragedia de la Colectiv? Eu sigur nu.

Cum poți “negocia” autorizații de funcționare pentru activități din domeniul alimentației publice, care nu respectă normele sanitare privind sănătatea populației? După o carieră de o viață în domeniul ingineriei alimentare, pot eu “negocia” sănătatea clienților și a consumatorilor de bună credință? Cu siguranță nu. M-ați întâlnit la plantări de noi spații verzi și la acțiuni ecologiste de protejare a cadrului natural. Pot eu să închid ochii atunci cand se forțează construirea puținelor spații plantate din municipiu?

Nu, aici nu este nimic rezonabil de negociat, indiferent de interesele unor instituții ale statului sau ale unor investitori privați. Așa cum m-am opus, din afara Primăriei, distrugerii parcului Școlii Generale ‘Ion Creangă’, la fel m-am exprimat ferm, din interiorul actualei administrații, împotriva construirii în Parcul Universității, în scuarul de lângă accesul pietonal în Parcul Șipote sau, după cum bine știți, împotriva betonării aceluiași parc cu construcții inutile și inoportune.

Sunt consecventă cu principiile mele, la fel cum sunt consecventă cu promisiunile adresate cetățenilor. Le-am promis că voi acționa cu celeritate pentru rezolvarea sesizărilor lor. Nu doar că am redirecționat către serviciile de specialitate numeroasele sesizări primite de la cetățeni, ci m-am implicat direct în rezolvarea acestora. Mi-am depășit atribuțiile neignorând doleanțele concetățenilor mei?

Să nu uităm că, înainte de a fi un vremelnic ocupant al funcției de viceprimar, sunt în primul rând un ales local. Dacă mi-am depășit atribuțiile de viceprimar, atunci înseamnă că mi-am făcut bine treaba! Îl asigur pe domnul primar Ion Lungu că nu am nici cea mai mică intenție să închid ochii la nicio problema a locuitorilor Sucevei, chiar cu riscul de a fi “eliberată” formal de aceste responsabilități.

Îmi sunt imputate “ședințe interminabile” cu salariații Serviciului de Investiții, pe care îi “blochez” în sediul Primăriei pentru monitorizarea atentă a bunei desfășurări a lucrărilor de investiții de pe raza municipiului. Nu sunt un ales local populist, care să se fotografieze cu lopata în spate pe șantierele urbei, ci un administrator responsabil care nu face exerciții desuete de imagine. În conferințele săptămânale de presă am aflat că șantierele nu evoluează din cauza lipsei forței de muncă.

După citirea raportului primarului, aflu amuzată că de fapt eu și consilierii locali USR suntem de vină! Îmi este imputat ca mi-am ales consilieri complementari mie, buni profesioniști cu care să lucrez cot la cot pentru a-mi îndeplini și, de ce nu, chiar a-mi depăși atribuțiile trasate în organigrama Primăriei. Consilierii mei nu sunt postaci care să-mi înalțe osanale pe rețelele de socializare nici mie, nici USR-ului și nici măcar primarului în funcție.

În ceea ce îi privește pe colegii mei consilieri locali USR, nu este deloc surprinzător că aceștia nu sunt niște mioare obediente ghidate de bâta atotcunoscătoare a liderului.

Suntem oameni independenți, principiali, poate puțin dezorganizați, dar greu (sau imposibil!) de convins că, de exemplu, Suceava poate deveni un oraș neutru climatic continuând același modus operandi de până acum!

Pentru a încheia acest comunicat, îi asigur atât pe politicienii locali, dar mai ales pe dragii mei concetățeni că, deși până acum am combătut în spatele usilor închise tot felul de proiecte discutabile, recunoscute ca atare și retrase de pe ordinea de zi a Consiliului Local, poate este timpul ca același deznodământ să fie obținut cu mai multă transparență și mai puțină diplomație și eleganță.

În așteptarea proximei ședințe extraordinare a Consiliului Local (în care, desigur, să luăm hotărâri pentru binele comunității), doresc să le mulțumesc omologilor din PNL și, mai ales, domnului primar Ion Lungu, pentru exhaustivul raport incriminatoriu la adresa mea care, în ciuda intenției autorilor, reprezintă pentru mine un adevărat motiv de mândrie și un meritat laudatio al activității mele în sprijinul sucevenilor. A dumneavoastră mereu dedicată, Teodora Munteanu, Viceprimar”