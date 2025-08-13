O femeie a ajuns la spital cu răni după ce a căzut de la înălțime când aranja anvelope pe un raft la o fabrică de profil din Slobozia-Sucevei



Polițiștii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați, marți, la ora 17:22, prin apel la 112 de către un localnic din Slobozia-Sucevei, cu privire la un accident de muncă petrecut la sediul Fabricii de Cauciucuri din localitate, unde o angajată a căzut de la o înălțime de aproximativ 2-3 metri.

Patrula de poliție deplasată la fața locului a constatat că, în jurul orei 17:00, o femeie angajată ca lucrător manipulant mărfuri la fabrica de cauciucuri desfășura activități de aranjare a anvelopelor în hala de depozitare. Aceasta se afla pe un culoar cu rafturi, împreună cu un coleg, și a urcat pe o scară metalică pentru a ajunge la primul nivel al raftului, situat la 2,40 metri de sol.

În timpul aranjării anvelopelor, femeia s-a dezechilibrat și a căzut pe pardoseala din beton, suferind mai multe leziuni.

Echipajul SMURD sosit la fața locului a diagnosticat-o preliminar cu plagă contuză occipital, contuzie toraco-abdomino-pelvină și policontuzii cauzate de căderea de la înălțime.

Ea a fost transportată la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații și tratament.

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Suceava a fost informat cu privire la acest accident de muncă.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare din culpă”, „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, iar cercetările vor fi continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți pentru clarificarea circumstanțelor și stabilirea responsabilităților.