Un câine ce abia se poate ține pe picioare a fost depistat de Asociația pentru protecția animalelor „Casa lui Patrocle” la Siret. Membrii Asociației se întreabă de ce nimeni nu a reacționat până acum

Asociația pentru protecția animalelor „Casa lui Patrocle” din Suceava a depistat, duminică, la Siret un câine subnutrit, ce abia se poate ține pe picioare.

Într-o postare, membrii Asociației acuză atitudinea neglijentă a oamenilor care au rămas martori pasivi la suferințele patrupedului, care la rândul său a degradat în asemenea hal nu într-o zi și deci putea fi salvat mai devreme.

Deocamdată nu se știe dacă câinele va putea fi salvat.

În acest sens, redăm integral postarea Asociației:

„Aceasta este imaginea ignorantei si a respectului pe care Romania o poarta animalelor! Indiferenta totala! Un sistem intrat in moarte clinica, care nici măcar resuscitat nu-si mai revine! Colaps! Haos! Jungla!

Am fost chemați abia azi in Siret sa ajutam acest câine! L-am preluat, suntem cu el in mașina, însă este lat, a cedat! Abia mai respira! Unde sunt oamenii care l-au văzut pana acum, si care n-au făcut nimic?! Câinele asta nu s-a degradat in halul asta in doua zile, ci i-a trebuit timp! Mult timp! Timp in care a trăit printre case de oameni, nu într-o jungla nepopulata!!!

Avem o vorba! Ca cei care simt cu inima din piept, s-au născut si cu un organ al compasiunii! Restul? Statui reci, monumente de piatra! Cu cine vrem noi sa facem Politia Animalelor?? Cine ajuta aceste schelete de animale care încă mai au putere sa respire, si care încă mai poarta suflete in ele? Pai daca n-ar exista câteva ONG-uri in Romania, cam ce ne facem? Este duminica după amiaza, am văzut pozele, si ne-am dus după câine. Dar daca noi n-am fi existat? Care autoritate competenta punea sufletul la treaba într-o după amiaza de duminica??







Trăim într-un sistem bolnav. Sistemului nu-i pasa de animalele din Romania. Practic, sistemul nici nu exista, ci doar un haos de instituții și autorități care se ciocnesc si duelează in competente! Iar când vine vorba de făcut ceva concret, sistemul se împiedica in hârtii, semnături, si proceduri inutile pe care cineva, cândva, le-a inventat si scris in niște hârtii. Tragic. Si nu cred ca vom fi contemporanii vreo unei schimbări in ceea ce înseamnă Protecția Animalelor in Romania!

Cat despre acest suflet chinuit, speram sa revenim cu vesti pozitive.”