Accident rutier în Cacica: Doi frați de 8 și 10 ani, răniți după ce au plecat la plimbare cu ATV-ul tatălui și au intrat în podul de acces al unei locuințe



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Compartimentul Rutier Gura Humorului a fost sesizat, joi seara, în jurul orei 19:45, prin 112 cu privire la un accident rutier produs pe raza localității Cacica, cu doi răniți.

Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului, stabilind că în jurul orei 19:20, doi frați din satul Solonețu Nou, comuna Cacica, în vârstă de 10 și, respectiv, 8 ani, s-au urcat singuri pe un ATV neînmatriculat, plecând din curtea locuinței lor.

Conducătorul, copilul de 10 ani, l-a luat ca pasager pe fratele său de 8 ani, deplasându-se pe DJ209L și apoi pe DC18, în direcția Runc spre Solonețu Nou. La ora 19:35, din cauza neadaptării vitezei, copilul a pierdut controlul ATV-ului și a intrat frontal într-un pod de acces al unei locuințe din sat, provocând avarii vehiculului și leziuni ambilor copii.

Ambii au fost internați pentru investigații suplimentare.

Tatăl copiilor a transportat ATV-ul și copiii acasă, fiind identificat ulterior în curte și a declarat că cei doi copii au folosit vehiculul fără acordul său.

Echipele de ambulanță sosite la domiciliul copiilor i-au transportat pe minori la UPU Suceava, unde au fost diagnosticați astfel: minorul de 10 ani cu contuzie și traumatism la piciorul drept, iar cel de 8 ani cu contuzii la cot, genunchi și gleznă dreapta.

Cazul este investigat sub aspectul infracțiunilor de conducere fără permis, conducere a unui vehicul neînmatriculat, părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă.