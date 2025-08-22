Accident rutier pe Calea Unirii din Suceava: O persoană rănită după o coliziune cu un stâlp



Poliția municipiului Suceava a fost sesizată, joi seara la ora 20:45, cu privire la un accident rutier pe Calea Unirii din Suceava în care au fost implicate două autoturisme, iar o persoană a fost rănită.

Din primele verificări, la ora 20:28, un șofer în vârstă de 32 de ani conducea un autoturism Volkswagen Passat CC pe banda 1 a străzii Calea Unirii, dinspre strada Ana Ipătescu către strada Traian Vuia.

La intersecția cu strada Traian Vuia, un alt conducător auto, în vârstă de 39 de ani, care conducea un Renault Grand Scenic pe banda nr. 3 pentru a vira stânga spre stația PECO Lukoil, nu i-a acordat prioritate, determinând primul șofer să evite coliziunea prin manevra spre dreapta, intrând în coliziune frontală cu un stâlp de electricitate.

În urma impactului, pasagerul din dreapta față a Volkswagenului, un bărbat de 36 de ani din Salcea, a suferit leziuni ușoare.

Acesta a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticat cu contuzie a coloanei și traumatism cranio-cerebral ușor (TCC).

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de Biroul Rutier al Poliției Municipiului Suceava sub aspectul infracțiunii de vătămare corporală din culpă.