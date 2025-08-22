Accident în Valea Putnei: Bărbat rănit după ce a fost lovit de un buștean

Intră acum și în grupul de
Secția Rurală nr. 11 de Poliție Pojorâta a fost sesizată, joi, la 9:48, prin apel 112 de către un localnic din comuna Pojorâta, cu privire la un incident petrecut pe raza localității Valea Putnei.
Acesta a semnalat că un copac a căzut peste o rudă de-a sa, provocându-i leziuni.
La fața locului, polițiștii au constatat că un echipaj de ambulanță preluase deja victima, un bărbat care se afla în stare conștientă și cooperantă, dar acuza dureri în zona toracelui și a bazinului.
Personalul medical a diagnosticat preliminar victima cu policontuzii în urma lovirii cu un buștean în zona bazinului și toracelui.
Din verificările efectuate, bărbatul a declarat că se afla în vizită la tatăl său, care se găsea pe proprietatea unei societăți comerciale din Valea Putnei.
La un moment dat, bărbatul s-a urcat pe o movilă de bușteni așezați orizontal pentru a obține semnal la telefonul mobil. Din neatenție, acesta a alunecat, a căzut între bușteni și a fost lovit de unul care s-a rostogolit peste el, provocându-i leziuni.
Declarațiile victimei au fost confirmate și de tatăl său, prezent la fața locului.
Bărbatul a fost transportat inițial la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru îngrijiri medicale, iar ulterior a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații suplimentare.
În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă” (autoaccidentare), urmând ca cercetările să fie continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.
