Un bărbat de 61 de ani din Bosanci a murit după ce a acuzat dureri în zona spatelui

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 2 Ipotești au fost sesizați, joi seara, prin apel la 112 de către personalul Serviciului de Ambulanță Județean (S.A.J.) Suceava cu privire la decesul unui bărbat în vârstă de 61 de ani, la domiciliul său din satul Bosanci.

Conform informațiilor, bărbatul locuia împreună cu mama, fratele și nepoata sa.

În dimineața zilei de 21 august, acesta a acuzat dureri în zona spatelui, dar a refuzat să se deplaseze la o unitate medicală, nefiind asigurat medical și nici înscris la un medic de familie.

Starea sa de sănătate s-a agravat pe parcursul zilei, iar în jurul orei 17:30, membrii familiei au solicitat intervenția unui echipaj medical.

La sosirea ambulanței, în jurul orei 18:00, bărbatul nu mai prezenta semne vitale.

La fața locului s-au deplasat un tehnician criminalist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Suceava și polițiști din cadrul S.P.R. 2 Ipotești, care au efectuat cercetări nefiind identificate urme de violență pe corpul decedatului.

Cadavrul a fost transportat la Morga Spitalului Județean Suceava pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului.