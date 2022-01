„Ziua Matematicii, Informaticii și Științelor naturii ” sărbătorită și la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana

Începând din acest an avem încă o ocazie de sărbătorit, o nouă zi tematică : “Ziua Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii”. Este primul an în care se sărbătorește iar data de 10 ianuarie a fost aleasă având ca reper ziua de naștere a marelui om de știință Grigore Moisil, personalitate care şi-a pus amprenta asupra dezvoltării matematicii româneşti şi care a fost cel mai important pionier al informaticii în România şi unul dintre cei mai importanţi teoreticieni ai informaticii din lume.

Cu acest prilej și la Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare” din Cajvana, colectivul profesorilor de matematică-informatică a realizat activități specifice acestei zile. Activitățile s-au desfășurat în laboratoarele de informatică din cadrul liceului.

Astfel, s-au desfășurat activități demonstrative precum “Istoria Tehnologiei”, coordonator profesoara Bucșa Maria – la clasa a V-a D, “Creare Animații”, “Eficiență și siguranță în folosirea resurselor Internetului”, coordonator profesor Moroșan Sergiu – la clasele a VI-a C și a V-a B, “Istoria Calculatorului”, coordonator prof. Negrușer Floarea – clasa a VI-a A, “Importanța zilei de 10 ianuarie – Ziua Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii”, coordonator profesoara Bucșa Șofronia – la clasa a VI-a D .

Elevii claselor a VII-a C și a VII-a B coordonați de domnul profesor Viorel Mitu au aflat despre structură și modul de funcționare a modulelor interne hardware, dar software într-o unitate desktop prin prezentări ppt, clipuri video, dar și demonstrații .

Și elevii de liceu, respectiv cei din clasele a XII-a A și a XII-a B, au fost captați de ppt-ul “Informatica – știință aplicativă” și clipurile media “Algoritmul – istoria algoritmului”, “Stocarea informațiilor – SSD”, “Laptopuri gaming”, “Ansamblare și exploatare”, prezentate de domnul director adjunct, profesor Crăciun Marius.

“Atât informatica cât și matematica trebuie umanizate pentru a ajunge să placă elevilor, pentru că aceste materii nu trebuie învățate pentru aplicabilitate, ci pentru modul în care modelează gândirea. De aceea, prin modul de desfășurare a acestor ore am dorit ca elevii să participe cu interes și curiozitate “. (director adjunct, prof. Crăciun Marius).

(Prof.înv.primar Seserman Lidia Loredana, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic “Ștefan cel Mare”, Cajvana)