Ordin de protecție la Rădăuți după ce soția a reclamat că a fost trasă de păr și amenințată cu bătaia de soț



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică – Compartiment Proximitate, Poliția Municipiului Rădăuți, au fost sesizați direct, miercuri, de către o femeie care a reclamat că a fost agresată fizic și amenințată de soțul său.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că victima, o femeie din Rădăuți, este căsătorită cu agresorul, iar în data de 29 septembrie 2025, în jurul orei 10:30, în locuința comună, între cei doi a izbucnit un conflict spontan legat de aspecte cotidiene.

În timpul disputei, soțul a agresat-o fizic pe femeie, trăgând-o de păr.

Ulterior, aceasta a părăsit domiciliul și s-a refugiat la locuința părinților din comuna Voitinel unde se află în prezent.

Pe 30 septembrie 2025, soțul a contactat-o telefonic și a amenințat-o cu acte de violență, provocându-i o stare de temere.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, s-a constatat un risc iminent pentru viața și integritatea victimei.

Aceasta a depus o plângere scrisă pentru infracțiunile de „violență în familie” și „amenințare”.

Victima a refuzat purtarea unui dispozitiv electronic de monitorizare.

Împotriva agresorului a fost emis, pe 1 octombrie 2025, ora 11:26, un ordin de protecție provizoriu, prin care acestuia i se impune să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de victimă.

Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de „violență în familie” și „amenințare”, urmând a se dispune măsurile legale corespunzătoare.