Succes al USV la Zagreb la INOVA 2025: Cadre didactice și doctoranzi premiați cu două medalii de aur și trei de argint. Conf. dr. ing. Constantin Ungureanu a primit Premiul special și trofeul President Award

În perioada 25-27 septembrie 2025, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a participat la cea de-a 49-a ediție a International Invention Show INOVA, desfășurată la Zagreb, Croația.

Evenimentul, susținut de World Inventors and Intellectual Property Associations (WIIPA) și Zagreb Inventors Association, a prezentat peste 400 de proiecte din 25 de țări, printre care Thailanda, India, Polonia, România, Marea Britanie, Arabia Saudită, Canada, Iran, Cambodgia și Statele Unite ale Americii.

România a fost reprezentată de Forumul Inventatorilor Români, Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Asociația de Cercetare-Inovare CORNELIUGROUP Deva, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut un palmares impresionant, fiind recompensată cu două medalii de aur și trei medalii de argint pentru invențiile prezentate.

Medaliile de aur au fost acordate pentru „Sistem solar hibrid cu reglare automată” și „Sistem automat de urmărire a soarelui”. Medaliile de argint au fost obținute pentru „Sistem parasolar reglabil dinamic pentru parbrize de vehicule”, „Metodă și sistem pentru creșterea puterii de încălzire” și „Sistem pentru economisirea surselor de lumină de fază scurtă și metodă de reglare”.

Autorii acestor invenții sunt cadre didactice și doctoranzi ai USV: Laurențiu-Dan Milici, Mihai Dimian, Ciprian Bejenar, Pavel Atănăsoae, Radu-Dumitru Pentiuc, Daniela Irimia, Rodica-Mariana Milici, Niţan Ilie, Lupu Elena-Daniela, Bobric Crenguța-Elena, Rață Gabriela, Prodan Cristina, Alexandru Leonte, Andrei Emanuel Pascan, Constantin Ungureanu, Poienar Mihaela, Ciprian Afanasov, Romanescu Adrian, Visarion-Cătălin Ifrim, Ștefan-Bogdan Dulgheru, Gheorghiță-Stelian Mihăilescu, Andrei-Dumitru Nașcu, Daniel Hrițcan, Marian Bejenar și Vasile-Eusebiu Toader.

Un moment remarcabil a fost acordarea Premiului special și a trofeului President Award conferențiarului dr. ing. Constantin Ungureanu, distincție înmânată în cadrul ceremoniei de premiere de către Ljiljana Pedisic, președintele Asociației Inventatorilor din Croația.

Succesul USV la INOVA 2025 evidențiază excelența în cercetare și inovare a universității, consolidând poziția României pe scena internațională a inventicii.