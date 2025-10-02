Deputatul de Suceava Petru Negrea cere explicații ministrului Muncii pentru întârzierile în aplicarea „micii recalculări” a pensiilor



Deputatul AUR de Suceava, Petru-Gabriel Negrea, a adresat o interpelare ministrului Muncii, Florin Manole, solicitând explicații privind întârzierile majore în aplicarea Legii nr. 360/2023, cunoscută drept „mica recalculare” a pensiilor.

Legea, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, prevede includerea în calculul pensiilor a sporurilor și veniturilor nepermanente, precum al 13-lea salariu, premii, ore suplimentare sau acordul global, pentru care s-au plătit contribuții, dar care nu au fost luate în considerare la stabilirea pensiilor.

La un an de la intrarea în vigoare a legii, deputatul Negrea semnalează că pensionarii nu au primit nici deciziile de recalculare, nici diferențele financiare datorate.

„Este revoltător că, în timp ce tăierile CASS-ului la pensii s-au aplicat imediat, drepturile pensionarilor sunt amânate la nesfârșit. La fel s-a întâmplat și cu indexarea pensiilor conform ratei inflației, o obligație legală ignorată. Această dublă măsură arată lipsă de respect față de cei care au muncit o viață întreagă”, a declarat parlamentarul sucevean.

În interpelare, Negrea cere date concrete: câte dosare de pensie sunt vizate la nivel național, câte au fost recalculate din oficiu sau la cerere, câte dintre acestea aparțin pensionarilor din județul Suceava și care este termenul exact pentru finalizarea procesului și plata sumelor datorate.

De asemenea, solicită informații despre sumele alocate în buget pentru aceste recalculări și garanții că indexarea pensiilor nu va fi amânată în 2026.

„Pensionarii din Suceava și din întreaga țară merită certitudini, nu amânări. Statul trebuie să arate aceeași promptitudine în respectarea drepturilor lor ca în cazul tăierilor. Voi urmări acest subiect până când fiecare pensionar va primi ceea ce i se cuvine, pentru că dreptatea nu se negociază și nici nu se amână”, a subliniat deputatul AUR.