LPP a deschis în Iulius Mall Suceava primul său magazin Reserved din nord-estul țării



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Grupul polonez de modă LPP a deschis o locație Reserved în Iulius Mall Suceava. Magazinul aduce pentru prima dată în oraș cel mai nou concept de design, care pune accent pe confort, funcţionalitate şi un ambient prietenos. Clienţii vor putea descoperi cele mai actuale colecţii pentru femei, bărbaţi şi copii, într-un spaţiu generos, cu design contemporan şi zone atent amenajate pentru o experienţă cât mai plăcută.

Grupul polonez de modă LPP se extinde la Suceava prin inaugurarea, pe 2 octombrie 2025, la Iulius Mall, a primului magazin Reserved din nord-estul ţării. Magazinul are o suprafaţă de 1.998 mp și beneficiază de un spaţiu modern, conceput pentru a le oferi clienţilor o experienţă de cumpărături actuală şi inspiraţională. În ziua inaugurării, clienţii vor beneficia de 15% discount la cumpărături de minimum 250 de lei.

„Această inaugurare marchează un pas important în extinderea reţelei la nivel regional, Suceava fiind un oraş strategic pentru dezvoltarea brandului. Noul magazin Reserved din Suceava va pune la dispoziţia clienţilor colecţii complete pentru femei, bărbaţi şi copii, într-un spaţiu modern şi primitor, creat pentru a oferi o experienţă de cumpărături la cele mai înalte standarde. Mai mult decât atât, Reserved aduce în prim-plan un stil contemporan şi versatil, adaptat atât tendinţelor internaţionale, cât şi nevoilor de zi cu zi ale consumatorilor. Colecţiile includ piese esenţiale, dar şi articole statement, adresându-se celor care îşi doresc să exprime prin modă individualitatea şi creativitatea personală”, menţionează Alexandru Roman, Leasing Manager LPP Romania.

Prezent pe piaţa din România din aprilie 2008, Reserved a evoluat constant, consolidându-şi poziţia ca brand de referinţă, apreciat pentru designul său modern şi pentru încrederea pe care o inspiră. Cu această inaugurare, reţeaua ajunge la 23 de magazine la nivel naţional.

Despre LPP

LPP este o afacere de familie din Polonia si una dintre companiile de imbracaminte cu cea mai rapida crestere din Europa Centrala. De 30 de ani, compania activeaza cu succes atat in Polonia, cat si pe pietele internationale, oferindu-si colectiile in orase prestigioase precum Londra, Milano, Hamburg, Varsovia, Praga, Budapesta, Bucuresti si Helsinki.

LPP administreaza cinci branduri de moda – Reserved, Cropp, House, Mohito si Sinsay – ale caror produse sunt disponibile astazi in magazine fizice si online, in aproape 40 de piete din intreaga lume. Compania detine o retea de peste 2.200 de magazine, cu o suprafata total de aproape 2 milioane m², si distribuie anual articole de imbracaminte si accesorii pe trei continente. LPP joaca, de asemenea, un rol important ca angajator, avand peste 43.000 de angajati in birourile si structurile sale de vanzari din Polonia, Europa, Asia si Africa. Compania este listata la Bursa de Valori din Varsovia, in indicele WIG20, si face parte din prestigiosul indice MSCI Poland.