Patru suspecți reținuți în arest pentru violențe, distrugere, tulburarea liniștii și ordinii publice și conducere fără permis în Zvoriștea

Polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata continuă cercetările privind săvârșirea mai multor infracțiuni de către patru suspecți, identificați ca T.C.D., C.M.P., H.M.Ș. și C.R.I., acuzați de lovire sau alte violențe, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Conform datelor din anchetă, faptele s-au petrecut în perioada 27-28 septembrie 2025, în localitatea Poiana, comuna Zvoriștea.

Astfel, în data de 27 septembrie 2025, în jurul orei 22:00, și pe 28 septembrie 2025, la orele 00:30 și 02:45, suspectul C.M.P., în vârstă de 18 ani, din satul Buda, comuna Zvoriștea, a condus un autoturism Volkswagen Passat pe drumurile publice fără a deține permis de conducere.

Autoturismul i-a fost încredințat de H.M.Ș., în vârstă de 25 de ani, din aceeași localitate, la data de 27 septembrie 2025, ora 22:00.

Pe 28 septembrie 2025, în jurul orei 02:45, pe drumul comunal 54 din Poiana, A.G. a fost lovit, suferind leziuni fizice. De asemenea, luneta unui autoturism BMW, proprietatea lui S.M.R., a fost distrusă, prejudiciul fiind estimat la 1.000 lei.

Comportamentul violent al suspecților, care au agresat fizic victimele S.M.R. și A.G. și au provocat distrugeri în spațiul public, a generat panică în rândul martorilor, creând o stare de temere și insecuritate, ceea ce a condus la tulburarea ordinii și liniștii publice.

Prin ordonanțele din 1 octombrie 2025, s-a dispus urmărirea penală in rem pentru:

Trei infracțiuni de conducere fără permis, comise de C.M.P. la 27.09.2025, ora 22:00, și 28.09.2025, orele 00:30 și 02:45.

Conducerea fără permis, comisă de H.M.Ș. la 27.09.2025, ora 22:00.

Lovire sau alte violențe, comise împotriva lui A.G. și S.M.R.

Distrugere, pentru daunele aduse autoturismului lui S.M.R.

Tulburarea ordinii și liniștii publice.

Fapta de lovire comisă împotriva lui S.M.R. a fost reîncadrată juridic, datorită gravității.

În data de 1 octombrie 2025, cei patru suspecți – T.C.D., C.M.P., H.M.Ș. și C.R.I. – au fost reținuți pentru 24 de ore, până la data de 2 octombrie 2025, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bistrița-Năsăud. Aceștia urmează să fie prezentați, procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, cu propunerea de luare a unor măsuri preventive. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii penale a suspecților.