Accident rutier în Frasin: Un șofer beat a distrus un stâlp electric

Poliția orașului Frasin a fost sesizată, miercuri după amiaza, prin apel la 112 de către un localnic despre un accident rutier în care un autoturism a lovit un stâlp electric.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în jurul orei 17:30, un bărbat de 52 de ani, domiciliat în comuna Ostra, conducea un autoturism marca BMW pe DJ 177A, pe direcția Frasin-Stulpicani.

Pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum și al consumului de alcool, acesta a pierdut controlul vehiculului, intrând pe acostamentul sensului opus de mers și lovind un stâlp electric de joasă tensiune din beton.

În urma impactului, stâlpul a fost distrus, iar autoturismul a fost avariat.

Evenimentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

Polițiștii au constatat că șoferul emana halenă alcoolică, iar testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost transportat la CPU al Spitalului Gura Humorului, unde, cu acordul său, i-au fost recoltate două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.