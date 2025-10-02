Muzeul Național al Bucovinei lansează o nouă ediție a proiectului „Muzeul de Științele Naturii în imaginația copiilor”



Muzeul Național al Bucovinei continuă și în acest an tradiția programelor educaționale dedicate copiilor, lansând o nouă ediție a proiectului „Muzeul de Științele Naturii în imaginația copiilor”, un concurs de machete care stimulează creativitatea, curiozitatea și interesul celor mici pentru științele naturii.

Ajuns la cea de-a X-a ediție, concursul le propune copiilor tema „ADAPTAREA LA MEDIU”, o incursiune fascinantă în lumea viețuitoarelor și a modului în care acestea reușesc să se adapteze mediului înconjurător.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Participanții sunt invitați să descopere cum animalele și plantele supraviețuiesc în condiții uneori extreme – fie prin schimbarea culorii, formei sau comportamentului, fie prin migrație, hibernare sau mimetism – și să transpună aceste fenomene într-o machetă creativă, realizată din materiale naturale precum hârtie, carton, plastilină, sfoară sau elemente din natură.

Cum se participă:

Copiii pot alege o temă care îi inspiră și pot construi macheta acasă sau la școală.

Lucrările vor fi aduse la Muzeul de Științele Naturii din Suceava, până la data de 15 noiembrie 2025.

Toate machetele înscrise în concurs vor fi expuse în muzeu, într-o expoziție cu acces gratuit, deschisă publicului de toate vârstele.

Premierea și anunțarea câștigătorilor vor avea loc la data de 5 decembrie 2025 , în cadrul unui eveniment special organizat la muzeu. Cele mai reușite creații vor fi recompensate cu premii și diplome oferite de Muzeul Național al Bucovinei.

Pentru informații suplimentare, participanții pot suna la 0230 213 775 sau se pot adresa direct Muzeului de Științele Naturii din Suceava.

Prin acest proiect, Muzeul Național al Bucovinei își propune să încurajeze educația prin joc și experiment, să stimuleze spiritul de observație și gândirea științifică a copiilor, oferindu-le în același timp ocazia de a se exprima liber și creativ.

