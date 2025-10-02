Fraudă financiară investigată de Poliția Suceava după ce un sucevean a reclamat că i-au fost retrași bani de pe cardul bancar



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, miercuri, de către o persoană cu privire la mai multe operațiuni financiare frauduloase efectuate de indivizi necunoscuți, în perioada 2024 – 15 septembrie 2025, prin care s-au retras sume de bani de pe cardul său personal.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că reclamantul deținea un card emis de Banca Transilvania.

Pe 5 octombrie 2024, aceasta a observat o tranzacție neautorizată de 60 lei către un cont Revolut, pe care inițial a ignorat-o.

Ulterior, până la data de 15 septembrie 2025, au fost efectuate mai multe tranzacții neautorizate, în valoare totală de 750 lei, către același cont Revolut.

Poliția Municipiului Suceava efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „Acces ilegal la un sistem informatic” și „Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”. Cazul urmează să fie soluționat procedural, urmând să fie identificați autorii în vederea tragerii lor la răspundere.