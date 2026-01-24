Suceava: Polițiștii de la transporturi au prins un transport ilegal de lemn pe DJ 208B – 3,23 mc confiscați în acțiunea europeană „RAIL ACTION DAY – Active Shield”



În cadrul acțiunii europene „RAIL ACTION DAY – Active Shield”, desfășurată în perioada 22–23 ianuarie 2026 sub coordonarea RAILPOL, polițiștii din județul Suceava au depistat un caz concret de transport ilegal de material lemnos pe drumul județean 208B.

Pe 22 ianuarie 2026, în timp ce verificau pasajele de cale ferată și zonele adiacente, echipajele Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava au oprit o autoutilitară condusă de un bărbat de 39 de ani. Șoferul a prezentat un aviz de însoțire a materialului lemnos aparent valabil, însă verificările au arătat că documentul fusese deja utilizat pentru un transport anterior.

Personalul Ocolului Silvic Dolhasca a determinat volumul real al încărcăturii: 3,23 mc de material lemnos. Bărbatul a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 171/2010 privind combaterea tăierilor ilegale de arbori, iar cantitatea de lemn a fost ridicată și predată în custodie Ocolului Silvic Dolhasca.

Acțiunea „RAIL ACTION DAY – Active Shield” a implicat la nivel național polițiști de la transporturi, jandarmi, polițiști de frontieră și echipaje canine, care au verificat 384 de stații de cale ferată și 432 de trenuri de călători. În total au fost legitimate 2.579 de persoane, controlate 53 de bagaje, verificate 5 case de bagaje și 3 dulapuri cu cheie. Au fost aplicate 340 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 100.911 lei.