Spectacole de teatru dedicate copiilor, sâmbăta, la Iulius Mall

Poveștile copilăriei prind viață la Iulius Mall Suceava prin spectacolele de teatru dedicate celor mici. În fiecare zi de sâmbătă, copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de momente speciale. Personaje simpatice, aventuri haioase și momente magice transformă fiecare activitate într-o amintire de neuitat.

În acest weekend, curajul și istețimea sunt aduse în prim-plan. Sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 12.00, în zona magazinului Reserved, cei mici se vor bucura de spectacolul „Motanul Încălțat”, o adaptare după celebra poveste a lui Charles Perrault. Participarea este gratuită pentru toți curioșii, indiferent de vârstă.

Spectacolele de teatru continuă sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 12.00, cu „Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici”, adaptare după Frații Grimm. Copiii vor face cunoștință cu Albă-ca-Zăpada și piticii săi drăgălași, cu vrăjitoarea cea răutăcioasă și cu aventurile lor pline de mister, râsete și magie. Prietenii de la Centrul Cultural Bucovina asigură prezența personajelor emblematice pe scenă.

La Iulius Mall Suceava, fiecare membru al familiei găsește un motiv de bucurie. În această perioadă a reducerilor, iubitorii de shopping pot profita de ofertele atractive ale brandurilor. Cei mici se vor bucura de activități și momente speciale, pline de bucurie şi la KidsLand, Trenolino și la Lumea Unicornilor.

Vino și tu să te bucuri de momente de neuitat alături de întreaga familie!