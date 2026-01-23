Fostul senator de Suceava Ilie Niță, hirotonit preot la Mănăstirea Sf. Gheorghe-Mirăuți



Fostul senator de Suceava Ilie Niță, care va împlini 70 de ani în 18 iulie anul acesta, a fost hirotonit, vineri, preot pe seama Mănăstirii Sfântul Gheorghe-Mirăuți din Suceava.

Informația a fost confirmată pentru News Bucovina de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preotul Alexandru Sava.

Ilie Niță a fost ales senator în legislatura 2016-2020 în circumscripția electorală nr. 35 Suceava, inițial pe listele ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților), partid din care a făcut parte o perioadă, ulterior trecând la PSD. Înainte de mandatul parlamentar, a ocupat funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava.

Cariera sa politică a fost umbrită de probleme judiciare: în mai 2018, DNA l-a trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție, evaziune fiscală și acte de comerț incompatibile cu funcția, comise în perioada 2009-2017. În ianuarie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat inițial la 8 ani și 5 luni de închisoare cu executare. Ulterior, în septembrie 2023, aceeași instanță a dispus definitiv încetarea procesului penal, după ce faptele s-au prescris și prejudiciul creat a fost integral achitat.

Hirotonirea sa ca preot la una dintre cele mai vechi și importante mănăstiri bucovinene – Sf. Gheorghe-Mirăuți, ctitorie veche cu o istorie bogată în patrimoniul spiritual al zonei – reprezintă un moment de reconversie spirituală pentru fostul politician. Evenimentul a avut loc vineri, în cadrul slujbei religioase oficiate la mănăstire.

Mănăstirea Sf. Gheorghe-Mirăuți, situată în municipiul Suceava, este un locaş monastic cu tradiție, legat de istoria Moldovei medievale și de figuri importante ale ortodoxiei românești.