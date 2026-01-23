Fostul senator de Suceava Ilie Niță, hirotonit preot la Mănăstirea Sf. Gheorghe-Mirăuți


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Fostul senator de Suceava Ilie Niță, care va împlini 70 de ani în 18 iulie anul acesta, a fost hirotonit, vineri, preot pe seama Mănăstirii Sfântul Gheorghe-Mirăuți din Suceava.

Informația a fost confirmată pentru News Bucovina de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preotul Alexandru Sava.

Ilie Niță a fost ales senator în legislatura 2016-2020 în circumscripția electorală nr. 35 Suceava, inițial pe listele ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților), partid din care a făcut parte o perioadă, ulterior trecând la PSD. Înainte de mandatul parlamentar, a ocupat funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava.

Cariera sa politică a fost umbrită de probleme judiciare: în mai 2018, DNA l-a trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție, evaziune fiscală și acte de comerț incompatibile cu funcția, comise în perioada 2009-2017. În ianuarie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat inițial la 8 ani și 5 luni de închisoare cu executare. Ulterior, în septembrie 2023, aceeași instanță a dispus definitiv încetarea procesului penal, după ce faptele s-au prescris și prejudiciul creat a fost integral achitat.

Hirotonirea sa ca preot la una dintre cele mai vechi și importante mănăstiri bucovinene – Sf. Gheorghe-Mirăuți, ctitorie veche cu o istorie bogată în patrimoniul spiritual al zonei – reprezintă un moment de reconversie spirituală pentru fostul politician. Evenimentul a avut loc vineri, în cadrul slujbei religioase oficiate la mănăstire.

Mănăstirea Sf. Gheorghe-Mirăuți, situată în municipiul Suceava, este un locaş monastic cu tradiție, legat de istoria Moldovei medievale și de figuri importante ale ortodoxiei românești.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR