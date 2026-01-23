Prefectul Traian Andronachi, control surpriză la Serviciul de Permise și Înmatriculări Suceava: Activitatea decurge normal



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a efectuat vineri o vizită neanunțată la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava, în cadrul unei acțiuni de monitorizare a modului în care se desfășoară activitatea instituției.

Potrivit comunicatului oficial al Prefecturii Suceava, prezența prefectului nu a perturbat programul cu publicul, iar operațiunile specifice – eliberarea permiselor de conducere, înmatriculări, radieri și alte servicii – s-au desfășurat în condiții normale, respectând graficul stabilit.

„Activitatea serviciului este urmărită constant, astfel încât serviciile destinate populației să fie asigurate în mod corespunzător”, se arată în comunicatul instituției prefectului.