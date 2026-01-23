Prefectul Traian Andronachi, control surpriză la Serviciul de Permise și Înmatriculări Suceava: Activitatea decurge normal

Intră acum și în grupul de
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a efectuat vineri o vizită neanunțată la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava, în cadrul unei acțiuni de monitorizare a modului în care se desfășoară activitatea instituției.
Potrivit comunicatului oficial al Prefecturii Suceava, prezența prefectului nu a perturbat programul cu publicul, iar operațiunile specifice – eliberarea permiselor de conducere, înmatriculări, radieri și alte servicii – s-au desfășurat în condiții normale, respectând graficul stabilit.
„Activitatea serviciului este urmărită constant, astfel încât serviciile destinate populației să fie asigurate în mod corespunzător”, se arată în comunicatul instituției prefectului.
Intră acum și în grupul de