Consilieri locali și cetățeni cer revocarea majorărilor de taxe și impozite – plângeri prealabile și memorii împotriva HCL 329/2025 și a taxei de salubrizare

Mai multe inițiative cetățenești și ale unor consilieri locali vizează reducerea taxelor și impozitelor locale în municipiul Suceava, pe fondul nemulțumirilor provocate de majorările aprobate prin HCL nr. 329 din 22 decembrie 2025, care stabilește nivelurile pentru anul 2026.

Consiliul Local Suceava urmează să ia act în ședința din 28 ianuarie de două sunt plângeri prealabile depuse de consilieri locali, dar și de o cerere colectivă a mai multor locuitori, adresată Primăriei și Consiliului Local, invocând motive constituționale, socio-economice și acuzații de corupție.

Prima plângere prealabilă, înregistrată la 2 ianuarie 2026, provine de la un consilier local ce solicită revocarea integrală sau parțială a HCL nr. 329/2025. Argumentația se bazează pe neconstituționalitatea cadrului legal național: Legea nr. 239/2025 și OUG nr. 78/2025 sunt acuzate de încălcarea art. 115 alin. (6) din Constituție (interdicția afectării îndatoririlor fundamentale prin ordonanțe de urgență), art. 1 alin. (5) privind predictibilitatea și securitatea juridică (modificări abrupte cu aplicare imediată, anunțate în decembrie 2025 pentru ianuarie 2026), precum și principiul proporționalității (art. 53). Plângerea subliniază că majorările de 70-90% destabilizează bugetele familiilor, afectând dreptul la un nivel decent de trai (art. 47), dreptul la viață (art. 22) și protecția familiei (art. 48). De asemenea, se reproșează lipsa transparenței decizionale conform Legii nr. 52/2003 (fără dezbatere publică) și absența unei analize de impact social, ceea ce ar duce la un grad redus de colectare și blocaje bugetare. În subsidiar, se cere ajustarea taxelor doar cu indicele de inflație pentru 2025.

A doua plângere prealabilă, depusă de un alt consilier local vizează aceeași HCL nr. 329/22.12.2025 și cere revocarea în totalitate sau modificarea prin eliminarea majorărilor. Motivele invocate includ contextul socio-economic dificil: creșterea prețurilor la utilități și alimente, scăderea puterii de cumpărare și imposibilitatea familiilor de a acoperi cheltuielile de bază. Consilierul acuză încălcarea principiului echității fiscale și proporționalității (art. 56 alin. (2) din Constituție), ignorarea interesului public și lipsa unei analize reale de impact social. Se solicită inițierea unei dezbateri publice reale și comunicarea răspunsului în termen legal, cu rezervarea dreptului de a sesiza instanța de contencios administrativ.

A treia inițiativă, o propunere cetățenească publică sub formă de memorii, înregistrată la 21 ianuarie 2026 și semnată de mai mulți locuitori cere reducerea taxei de salubrizare (considerată exagerată la 300 lei/persoană/an) și a altor taxe și impozite locale. Documentul face apel la exemple biblice (Regele Roboam din 1 Împărați cap. 12) pentru a critica majorările și acuză corupția: firmele de salubrizare (precum Ritmic și Diasil) ar oferi mită politicienilor pentru contracte preferențiale, cu referire specifică la Gheorghe Soldan. Se solicită anularea contractelor cu aceste firme, eliminarea cipurilor de pe pubele (descriși ca „spurcați-sataniste” și legați de agende globaliste precum taxa pe amprenta de carbon și orașele de 15 minute), încetarea colaborării cu Asociația ADI (acuzată de spălare de bani) și ieșirea din proiectul „Zona Metropolitană”. Propunerea sugerează ca primăriile să-și achiziționeze propriile mijloace de colectare a deșeurilor și gropi de gunoi, estimând că astfel taxa de salubrizare ar scădea la 150-180 lei/persoană. Se subliniază impactul asupra familiilor numeroase (ex: 3.000 lei/an pentru o familie cu 10 membri) și îndeamnă la diseminarea mesajului.