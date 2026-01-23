Primarul Vasile Rîmbu propune plafonarea taxei de salubrizare la maximum 4 persoane/locuință – familiile numeroase plătesc cel mult 100 lei/lună



Consiliul Local al Municipiului Suceava urmează să dezbată în ședința din 28 ianuarie două proiecte de hotărâre inițiate de primarul Vasile Rîmbu, care vizează modificarea și completarea modului de calcul și plată a taxei de salubrizare, în contextul regulamentului aprobat recent prin HCL nr. 324 din 23 decembrie 2025.

Primul proiect completează Regulamentul de stabilire și administrare a taxei de salubrizare (aprobat prin HCL 324/2025) la articolul 14. Acesta introduce o prevedere clară privind plafonarea taxei pentru persoanele fizice: taxa se datorează în funcție de numărul de locatari existenți la adresă, dar pentru un număr maxim de 4 persoane pe locuință.

Această completare corectează o omisiune de redactare din actul inițial și are ca scop asigurarea proporționalității și echității fiscale. Astfel, se evită o povară excesivă pentru familiile numeroase, în condițiile în care taxa este de 25 lei/persoană/lună (conform noilor valori valabile din 2026). Cu plafonarea la 4 persoane, taxa lunară maximă devine 100 lei/locuință, indiferent dacă familia are mai mulți membri.

Referatul primarului subliniază că măsura menține intenția inițială a Consiliului Local de a finanța sustenabil serviciul de salubrizare, asigură o sarcină fiscală echilibrată în contextul creșterii costului vieții și promovează aplicarea unitară a regulamentului.

Al doilea proiect modifică și completează art. 40 alin. (1) din HCL nr. 329/23.12.2025 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026, introducând explicit formularea: „în cazul persoanelor fizice suma de 25,00 lei/persoană/lună, dar nu mai mult de 100 lei/lună, pentru fiecare unitate de locuit”.

Celelalte prevederi ale HCL 329/2025 rămân neschimbate. Direcțiile de specialitate din Primărie au analizat proiectele și le consideră oportune și legale.

Prin aceste inițiative, administrația locală răspunde criticilor și situațiilor practice apărute după majorarea taxei de salubrizare (de la 15 lei la 25 lei/persoană/lună începând cu 2026), oferind un sprijin concret familiilor cu mulți copii sau membri, care altfel ar fi plătit sume disproporționat de mari.

Proiectele urmează să fie supuse dezbaterii și votului în ședința din 28 ianuarie a Consiliului Local Suceava.