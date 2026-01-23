Consiliul Local Suceava va reglementa tarifele pentru deșeurile voluminoase, abandonate și de la evenimente, dar și modele de contract pentru gestionarea anumitor categorii de deșeuri



Consiliul Local al Municipiului Suceava va discuta în ședință viitoare un proiect de hotărâre care vizează aprobarea unor tarife speciale și a unor modele de contracte pentru gestionarea anumitor categorii de deșeuri în cadrul serviciului public de salubrizare menajeră.

Potrivit raportului prezentat de serviciul de specialitate din Primăria Suceava, salubrizarea menajeră din municipiul Suceava este delegată prin contractul nr. 32211/1377 din 26 septembrie 2018 către Asocierea SC Diasil Service SRL – SC Ritmic Com SRL, în urma unei licitații publice deschise.

Pe baza Caietului de sarcini aprobat prin HCL nr. 186 din 31 iulie 2025, operatorul are obligația de a fundamenta și propune tarife speciale pentru colectarea și transportul deșeurilor generate ocazional (art. 57). În acest sens, asocierea a transmis Primăriei, prin Adresa nr. 2366/11.12.2025 (înregistrată sub nr. 329599/12.12.2025), propunerile de tarife, calculate conform Ordinului ANRSC nr. 640/2022 (modificat prin Ordinul nr. 201/2023).

Tarifele propuse pentru gestionarea deșeurilor ocazionale sunt următoarele (exprimate în lei/tonă și lei/m³):

Gestionarea deşeurilor voluminoase, la solicitarea generatorului → 631,46 lei/tonă | 221,01 lei/m³

| Deşeurile din amenajare/reamenajare interioară/exterioară (persoane fizice, fără autorizație de construire) → 245,87 lei/tonă | 245,87 lei/m³

| Deşeurile municipale abandonate → 681,39 lei/tonă | 238,49 lei/m³

| Deşeurile din construcții și demolări abandonate → 599,52 lei/tonă | 599,52 lei/m³

| Deşeurile reziduale de la evenimente → 681,39 lei/tonă | 238,49 lei/m³

| Deşeurile reciclabile de la evenimente → 2508,23 lei/tonă | 250,82 lei/m³

Potrivit sursei citate, aprobarea acestor tarife ar aduce mai multe beneficii, printre care:

Crearea unui cadru legal și transparent pentru astfel de servicii;

Uniformizarea costurilor și eliminarea practicilor neunitare;

Acoperirea costurilor reale fără impact asupra tarifelor populației;

Descurajarea abandonării ilegale de deșeuri;

Creșterea conformării cetățenilor la obligațiile legale de gestionare a deșeurilor.

Proiectul mai prevede aprobarea mai multor modele standardizate de contracte propuse de operator, armonizate cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 203/29.08.2025 și cu legislația în vigoare:

Model de contract pentru agenți economici și instituții publice (inclusiv anexe), pentru ambele societăți din asociere;

Model de contract pentru persoane fizice – privind deșeurile din reamenajări/reabilitări locuințe și deșeurile voluminoase solicitate;

Model de contract pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări (lucrări cu autorizație de construire).

Standardizarea contractelor ar asigura claritate în drepturi și obligații, reducerea riscului de litigii, respectarea legislației, monitorizare mai bună și un cadru predictibil pentru mediul de afaceri.

Prin adoptarea proiectului, administrația locală urmărește îmbunătățirea calității serviciului de salubrizare, creșterea disciplinei în gestionarea deșeurilor, protejarea mediului, alinierea la obiectivele de dezvoltare durabilă și asigurarea unui tratament echitabil pentru toți utilizatorii, se arată în document.