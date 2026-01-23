Ceremonial militar la Suceava pentru Ziua Unirii Principatelor Române: Depuneri de coroane la statuia lui Alexandru Ioan Cuza



Municipiul Suceava va marca sâmbătă, 24 ianuarie 2026, aniversarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române printr-un ceremonial militar și civil organizat în Piața „Tricolorului”, la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Evenimentul începe la ora 12:00 și este organizat de Garnizoana Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Instituția Prefectului Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni și Asociația „10 pentru Folclor”.

Programul include un ceremonial militar, intonarea Imnului Național și depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori la monumentul dedicat domnitorului Alexandru Ioan Cuza – simbol al unirii Moldovei și Țării Românești sub o singură conducere la 24 ianuarie 1859. Momentul va fi marcat de prezența reprezentanților administrației publice județene și locale, ai structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, asociațiilor cadrelor militare în rezervă și retragere, asociațiilor veteranilor de război, Asociației „Cultul Eroilor” filiala Suceava, precum și ai mass-media și societății civile.