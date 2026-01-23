Simpozion național la Suceava: „Valori perene în creația mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania” – educație și spiritualitate în dialog pentru generațiile tinere



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 23-24 ianuarie 2026, Inspectoratul Școlar Județean Suceava participă la lucrările Simpozionului Național „Valori perene în creația mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, un eveniment academic și spiritual de excepție care reunește personalități din domeniul educației, teologiei și culturii românești.

Organizat de Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare (ASSED) și Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” Cluj-Napoca, simpozionul explorează moștenirea culturală și spirituală profundă a celui supranumit „Leul din Ardeal” – mitropolitul Bartolomeu Anania, una dintre figurile emblematice ale Bisericii Ortodoxe Române din secolul XX.

Inspectorul școlar general al județului Suceava, prof. Nicolae-Ciprian Anton, reprezintă instituția la acest demers, subliniind angajamentul ISJ Suceava pentru promovarea valorilor naționale, identității creștine și reperelor morale în educația tinerei generații.

Evenimentul se desfășoară printr-un parteneriat instituțional, care include Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților (prin Sectorul Cultural, Media și Comunicare); Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Inspectoratul Școlar Județean Suceava; Mănăstirea Dragomirna; Mănăstirea Moldovița; Parohia „Sf. Ierarh Nicolae” Șcheia I.

Deschiderea oficială a simpozionului a avut loc vineri, 23 ianuarie 2026, începând cu ora 9:30, prin alocuțiunile rostite de prof. dr. Maria Teodoreanu, director și președinte ASSED Suceava; conducerea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava; prof. Daniela-Luminița Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul ISJ Suceava.

Lucrările simpozionului se remarcă prin rigoarea academică și profunzimea tematicilor abordate, punând accent pe împletirea armonioasă dintre educație și valori spirituale perene. Participanții analizează opera literară, teologică și culturală a mitropolitului Bartolomeu Anania, evidențiind contribuția sa la păstrarea identității românești și la dialogul intergenerațional.

Prin prezența și implicarea conducerii Inspectoratului Școlar Județean Suceava, instituția reconfirmă susținerea constantă acordată proiectelor care cultivă memoria culturală, spiritualitatea ortodoxă și formarea caracterului moral al elevilor bucovineni.