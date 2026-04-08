Mănăstiri și schituri din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au dăruit bucurie de Paște: peste 1000 de bătrâni și familii vulnerabile au primit pachete prin campania „DAR spre Înviere”

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a derulat, în perioada premergătoare praznicului Învierii Domnului, campania filantropică „DAR spre Înviere”, inițiativă binecuvântată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.
Prin această acțiune, aproximativ 1000 de beneficiari – bătrâni singuri și familii aflate în situații vulnerabile – au primit pachete cu alimente de bază și preparate din carne, pentru a întâmpina cu bucurie și demnitate sărbătoarea Paștelui.
Un rol esențial în reușita campaniei l-au avut mănăstirile din cuprinsul eparhiei, care au susținut financiar realizarea și distribuirea pachetelor. Prin donațiile lor generoase, așezămintele monahale au transformat această inițiativă într-o amplă acțiune de solidaritate creștină.
Lista mănăstirilor care au contribuit include:
- Mănăstirea Rarău
- Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” – Secrieși
- Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” – Siminicea
- Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” – Orata
- Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” – Vatra Dornei
- Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Buciumeni
- Schitul „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” – Voroneț
- Mănăstirea Sihăstria Dragomirnei
- Mănăstirea Bălinești
- Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” – Marginea
- Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” – Vatra Dornei
- Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” – Bogdănești
- Mănăstirea Sucevița
- Mănăstirea Probota
- Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Broșteni
- Mănăstirea Moldovița
- Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” – Cătrinari
- Mănăstirea Dragomirna
- Mănăstirea Sihăstria Rarăului
Pr. Andrei Mocanu, consilier în cadrul Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a subliniat că acțiunea „DAR spre Înviere” nu reprezintă doar un ajutor material, ci și o mărturie vie a iubirii creștine și a responsabilității față de aproapele.
Prin implicarea mănăstirilor, Biserica își împlinește misiunea de a fi alături de cei aflați în suferință, aducând alinare și speranță, mai ales în preajma marilor sărbători pascale.
