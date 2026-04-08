Vreme deosebit de rece și viscol la munte. Cod Galben de vânt puternic și ninsori la munte în județul Suceava

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare meteorologică valabilă până pe 10 aprilie și o avertizare Cod Galben care afectează în mod direct județul Suceava.

Potrivit ANM, în intervalul 8 aprilie (ora 10:00) – 10 aprilie (ora 10:00) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze generale de 45–60 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80–90 km/h.

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării vor cădea precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

La munte, în special la altitudini mari din Carpații Meridionali și Orientali, va ninge și se va depune un strat nou de zăpadă (local 10–15 cm), însoțit de viscol.

Vremea va continua să se răcească accentuat, devenind deosebit de rece pentru această perioadă a anului.

Izolat se va forma brumă.

Avertizare Cod Galben (8 aprilie, ora 10:00 – 21:00):

Intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei.

La munte (Carpații Orientali și Meridionali) rafale de 70–90 km/h, ninsori viscolite și vizibilitate redusă sub 100 m.