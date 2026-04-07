Percheziții ample la Ocolul Silvic Breaza și la domiciliul șefului– dosar de fals informatic, abuz în serviciu și prejudiciu de circa 85.000 euro

Polițiștii Serviciului Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au efectuat percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal complex vizând infracțiuni la regimul silvic și infracțiuni asociate.

Perchezițiile au avut loc atât la sediul Ocolului Silvic Breaza, cât și la locuința din municipiul Câmpulung Moldovenesc a șefului Ocolului Silvic Breaza, Lițu Mihai Dan.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în luna martie 2023, Ocolul Silvic Breaza a constituit o partidă forestieră cu un volum total de 811 mc material lemnos. Deși partida a fost pusă în valoare, materialul lemnos nu a fost niciodată exploatat – toți arborii au fost găsiți în picioare la verificarea din martie 2026. Cu toate acestea, în aplicația SUMAL 2.0 partida figura ca fiind exploatată integral (stoc 0), ceea ce a creat un prejudiciu estimat la aproximativ 85.000 euro.

În cauză au fost dispuse urmăriri penale față de:

Societatea TEOMAR BUILDING S.R.L. (cu sediul în sat Paltinu, comuna Vatra Moldoviței), pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic în formă continuată (29 de acte materiale);

(cu sediul în sat Paltinu, comuna Vatra Moldoviței), pentru săvârșirea infracțiunii de (29 de acte materiale); Frâncu Cristinel-Vasile , de 38 de ani, din comuna Fundu Moldovei, administrator de fapt al societății, pentru aceeași infracțiune;

, de 38 de ani, din comuna Fundu Moldovei, administrator de fapt al societății, pentru aceeași infracțiune; Lițu Mihai Dan, de 45 de ani, șef al Ocolului Silvic Breaza, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.

Infractorii au creat o aparență de legalitate pentru transportul și comercializarea unui volum mare de lemn care, în realitate, nu a fost niciodată tăiat din partida oficială.

Cum a funcționat schema:

Constituirea partidei (martie 2023) Ocolul Silvic Breaza (condus de Lițu Mihai Dan) a constituit o partidă forestieră cu un volum de 811 mc material lemnos (515 arbori). Aceasta a fost pusă în valoare legal prin acte oficiale. Falsificarea avizelor în SUMAL (aprilie 2023) Societatea TEOMAR BUILDING S.R.L. (prin administratorul de fapt Frâncu Cristinel-Vasile) a emis 29 de avize electronice în aplicația SUMAL AVIZE pentru această partidă, deși niciun arbore nu fusese tăiat. Au introdus date false în sistem („lemnul a fost exploatat”).

Au încărcat fotografii false (probabil făcute în altă locație).

Au accesat opțiunea „START TRANSPORT”, creând aparența că transportul este legal. Transportul lemnului „fantomă” Pe baza acestor 29 de avize false, societatea a transportat material lemnos provenit din altă locație (cel mai probabil din zona Cârlibaba), dându-i o trasabilitate falsă. Astfel, lemnul tăiat ilegal devenea „legal” pe hârtie. Rolul șefului Ocolului Silvic (abuz în serviciu) Lițu Mihai Dan, în calitate de șef al Ocolului Silvic Breaza, nu și-a îndeplinit obligațiile legale: Nu a nominalizat persoane pentru controale la exploatare;

Nu a întocmit graficul de controale și reprimire a partidei;

Nu a dispus reprimirea partidei (verificare finală după exploatare);

Nu a aplicat sancțiuni societății Teomar Building pentru nereguli.

La data de 7 aprilie 2026, procurorul de caz a dispus, în baza mandatului de percheziție domiciliară emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava, indisponibilizarea și ridicarea unui autoturism marca Mercedes GLE (evaluat la aproximativ 60.000 euro) și ridicarea unei sume de 60.000 euro cash de la domiciliul suspectului Lițu Mihai Dan.

La acțiune au participat efective importante din cadrul Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta, precum și jandarmi din Inspectoratul de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava și Detașamentul 7 Jandarmi Câmpulung Moldovenesc.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate – atât fizice, cât și juridice.