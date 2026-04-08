IPS Calinic răspunde criticilor privind aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim: Pentru fiecare candelă care arde pe Sfânta Masă Sfânta Lumină de la Ierusalim este prefigurare a Sfântului Mormânt



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a oferit un răspuns un răspuns duhovnicesc și echilibrat unei întrebări venite din partea unui credincios referitoare la tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim.

Credinciosul, semnat C.U., a adresat o scrisoare deschisă Înaltpreasfinției Sale, în care exprima nemulțumirea față de decizia Sinodului de a continua aducerea Sfintei Lumini din Ierusalim. Acesta considera tradiția „periculoasă”, susținând că nu se regăsește în scrierile sfinților și că ar crea o deosebire între credincioșii din sate și cei care primesc Lumina direct de la Ierusalim. De asemenea, a criticat lipsa unor cateheze susținute de ierarhi în Postul Mare și un presupus „dublu standard” al Bisericii privind prezența online.

În răspunsul său, IPS Calinic a explicat semnificația duhovnicească profundă a Sfintei Lumini:

„Ceea ce reprezintă Giulgiul de la Torino pentru fiecare Epitaf folosit în Sfânta și Marea Vineri, tot astfel este Sfânta Lumină de la Ierusalim pentru fiecare candelă care arde pe Sfânta Masă – prefigurare a Sfântului Mormânt.”

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inițiată în 2009 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și este continuată anual de Patriarhia Română, fiind distribuită prin protopopiate către toate parohiile.