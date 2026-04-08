Trei sferturi dintre români intenționează să participe la Slujba de Înviere anul acesta, arată Barometrul Informat.ro – INSCOP Research



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Conform ediției a VIII-a a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1-7 aprilie 2026, trei sferturi dintre români (75,6%) declară că intenționează să meargă anul acesta la Slujba de Înviere din noaptea de Paști.

Sondajul relevă că 73,4% dintre respondenți consideră Paștele, în primul rând, o sărbătoare religioasă. Doar 12,1% o văd ca pe o sărbătoare de familie, 6,9% ca pe o tradiție culturală, iar 5,4% ca pe o sărbătoare comercială.

Anul trecut, 65,9% dintre cei chestionați au participat la Slujba de Înviere, iar pentru acest an intenția de participare a crescut la 75,6%. 21,7% spun că nu intenționează să meargă, iar 2,7% nu știu sau nu răspund.

Planuri pentru minivacanța de Paște

76,2% vor petrece minivacanța acasă;

vor petrece minivacanța acasă; 9,6% vor merge la rude sau prieteni;

vor merge la rude sau prieteni; 2,5% vor pleca în vacanță în țară;

vor pleca în vacanță în țară; 1,8% în vacanță în străinătate.

Diferențe semnificative pe categorii socio-demografice și opțiuni de vot:

Votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural și angajații la stat intenționează într-o proporție mai mare să participe la Slujba de Înviere. La polul opus, votanții USR, persoanele peste 60 de ani și cei cu educație superioară declară într-un procent mai ridicat că nu vor merge.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Datele au fost culese prin metoda CATI pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu o eroare maximă de ±3% la un grad de încredere de 95%.

