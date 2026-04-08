CSU Suceava vizează victoria cu CSM Sighișoara pentru un loc cât mai bun în clasament

Echipa CSU Suceava va juca joi, 9 aprilie, de la ora 17:30, pe teren propriu, împotriva formației CSM Sighișoara, în cadrul etapei a 19-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Partida se va desfășura în Sala „Dumitru Bernicu” și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al clubului sucevean.

După înfrângerea suferită în etapa precedentă în fața echipei Dinamo București, handbaliștii pregătiți de Bogdan Șoldănescu vor încerca să obțină o victorie importantă în fața propriilor suporteri și să acumuleze puncte prețioase în lupta pentru un loc cât mai bun în clasament.

Declarațiile înaintea meciului:

Alexandru Bologa: „A fost un meci dificil cu Dinamo, dar sperăm să ne luăm revanșa față de suporteri în meciul cu Sighișoara. Au puncte forte bune, au niște jucători de la 9 metri care aruncă foarte bine de afară și, deși ei nu au acum niciun punct, cred că o să vină relaxați, deoarece presiunea este la noi. Sperăm să facem un meci bun și să luăm cele două puncte. Mai avem cinci meciuri în acest sezon; din toate putem scoate ceva dacă ne facem jocul nostru bun.”

Sorin Grigore: „Trebuie să tratăm meciul cu seriozitate, chiar dacă jucăm cu Sighișoara. Vrem să facem un joc cât mai bun și să obținem victoria. Ne dorim să terminăm cu bine sezonul, să fim toți sănătoși și să reușim să acumulăm cât mai multe puncte pe final. A fost un an mai complicat, cu puține meciuri și pauze competiționale lungi.”

Bogdan Șoldănescu (antrenor principal): „De la Dinamo am venit destul de șifonați, nu neapărat din punct de vedere al scorului, ci mai mult cu moralul la pământ. Aceasta cred eu că este cea mai mare problemă pe care o avem acum, pentru că băieții au fost supuși unor ironii care nu cred că își aveau rostul, chiar și din partea unor oameni mai apropiați de echipă sau a comentatorilor TV. Adevărul este că am afișat o echipă foarte tânără acolo. La un moment dat, aveam patru copii născuți în 2006 în teren. Nu este ușor dacă numărăm câți participanți la Campionate Europene, Mondiale sau în Champions League are în lot Dinamo. Nu cred că jucătorii noștri ar fi trebuit să fie supuși la asemenea ironii. Eu voi avea în continuare încredere în ei atâta timp cât voi fi în fața lor, pentru că ne-au oferit atâtea satisfacții. Răbdarea este un element cheie în creșterea unor tineri sportivi și sper ca lumea să înțeleagă acest lucru. Nu este un proces care se face de azi pe mâine, ci este unul de durată. Nu ne temem de Sighișoara, știm doar că ne trebuie neapărat cele două puncte și vrem să le păstrăm la Suceava.”