Primăria Suceava: Parcul din spatele fostului restaurant Național a devenit un spațiu modern și verde

În pragul sărbătorilor pascale, Primăria Municipiului Suceava anunță că a finalizat o amplă lucrare de modernizare în centrul orașului, respectiv parcul din spatele fostului restaurant Național ce a fost complet reabilitat și transformat într-un spațiu aerisit, verde și funcțional, demn de un oraș european.

Lucrările au presupus demolarea a 11 garaje, curățarea integrală a zonei și amenajarea unui parc modern. Au fost create 41 de locuri de parcare, un spațiu generos de relaxare, iar zona a fost conectată cu strada Ciprian Porumbescu. Au fost, de asemenea, refăcute și modernizate celelalte două accesuri către străzile Nicolae Bălcescu și Mihai Viteazu.

„Am intervenit, am demolat 11 garaje, am făcut curățenie și am transformat acel loc într-un spațiu modern, aerisit, verde și demn de un oraș european”, se arată în comunicatul Primăriei.

Primarul Vasile Rîmbu a subliniat că acest proiect face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a orașului. „Nu ne oprim aici. Urmează să prezentăm, imediat după sărbătorile pascale, și alte zone care sunt modernizate, iar marile investiții în infrastructură nu sunt deloc neglijate”, a transmis edilul.

Potrivit Primăriei, fiecare lucrare finalizată demonstrează că nu s-a făcut rabat nici de la calitate, nici de la plan, iar administrația rămâne conectată atât la nevoile cetățenilor, cât și la transformarea Sucevei într-un oraș modern.