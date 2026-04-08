Ninsori în zona de munte a județului Suceava. Drumarii intervin cu utilaje pentru asigurarea traficului

Chiar dacă ne aflăm în a doua săptămână a lunii aprilie, ninsorile au revenit în forță în zona montană a județului Suceava.

Imagini de pe DN 18, în zona de la limita cu județul Maramureș spre Cârlibaba, arată că stratul de zăpadă s-a așternut din nou pe șosea. Echipele Secției Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc intervin de urgență cu lamă și material antiderapant pentru a menține traseul practicabil și a asigura circulația în condiții de siguranță.

DRDP Iași reamintește că meteorologii au emis o atenționare de vreme nefavorabilă pentru mai multe regiuni ale țării, pe fondul răcirii accentuate a vremii, care a adus precipitații mixte și ninsori la altitudini mai mari.

Conducătorii auto care tranzitează zona montană sunt sfătuiți să circule cu prudență maximă, să echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă și să respecte indicațiile echipajelor de intervenție.