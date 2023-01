Dr. Sorin Hâncu va aborda fenomenul cadourilor pentru personalul medical într-o ședință extraordinară a CA a SJU Suceava: Este un fenomen național și nu doar în medicină. Oriunde vrei să rezolvi ceva trebuie să faci un cadou

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Colegiului Medicilor Suceava, dr. Sorin Hâncu, a declarat la Subiectul Zilei de la News Bucovina că va solicita întrunirea Consiliului de Administrație al Spitalului Județean Suceava într-o ședință extraordinară care să discute problema cadourilor oferite personalului medical din unitatea spitalicească sucevenă și care este modalitatea prin care acest fenomen poate fi eliminat.

„Întotdeauna a existat cadou pentru medici pentru că acest lucru a fost înrădăcinat în poporul român cu tentă balcanică și a existat întotdeauna”, a spus dr. Sorin Hâncu menționând că mai demult era și motivația că medicii nu sunt plătiți cum trebuie, dar că și atunci au fost cazuri de medici atenționați, au fost chiar și medici arestați pentru mită.

„Pacientul voia să se simtă mai asigurat că medicul îi va face tratamentul cu toate că se făcea și se face și acum. Orice medic cu conștiință profesională nu face rabat de la așa ceva. Pacienții erau cei care ofereau. Dar este una să oferi și să primești și alta este să ceri. Aici nu stăm la discuții”, a spus dr. Hâncu.

Președintele Colegiul Medicilor Suceava a arătat este un fenomen național și că nu se întâlnește numai în medicină.

„Oriunde vrei să rezolvi ceva trebuie să faci un cadou. Acest obicei în țările occidentale nu există sau este mult diminuat. Să nu credeți că acolo nu poți să vii la un medic și să-i oferi un cadou după ce te-a tratat. Prin cadou înțeleg o cutie de bomboane, o sticlă de șampanie, un vin vechi”, a spus dr. Hâncu.

El consideră că acest obicei va trebui mult diminuat.

„Suntem în Comunitatea Europeană și ar trebui să ne înscriem și noi pe aceleași coordonate. Acest lucru se va întâmpla în timp. Generația tânără, după cum observ, nu este de acord cu acest lucru și ei vor fi cei care vor schimba, dar cei mai în vârstă care au prins și alte vremuri merg încă pe același obicei. Medicul nu așteaptă acel cadou, acea atenție. Ei își fac datoria. Va trebui ca medicii să-și coase buzunarele, să refuze. Pacientul insistă pentru că se consideră mai asigurat și spune: Nu e mare lucru, vă ofer și eu pentru că pentru mine nu e un efort. Medicul trebuie să refuze pentru că numai așa se va diminua sau stârpi acest obicei care are și conotații penale pentru că se ajunge la mită. Mituitorul este lăsat deoparte, iar cel care a primit mita este scos în față”, a mai spus dr. Hâncu.

El consideră că trebuie depuse eforturi ca să intrăm în normalitatea Comunității Europene.

Dr. Sorin Hâncu a evitat să comenteze cazul medicului oncolog sucevean acuzat de luare de mită și a arătat că asemenea cazuri nu sunt de competența Colegiului Medicilor ci a administrației spitalului și a oamenilor legii.

„Am de gând să convoc o ședință extraordinară a Consiliului de Administrație al SJU Suceava pentru a analiza acest fenomen. Am văzut că managerul spitalului pune camere peste camere, microfoane peste microfoane. Nu asta este rezolvarea. Rezolvarea este că medicii trebuie să înțeleagă că nu asta trebuie să facă, ci trebuie să-și facă meseria. Acum medicii sunt mult mai bine plătiți decât erau până acum trei-patru ani în urmă. Salariile medicilor s-au mărit de trei ori. Nu mai este motivația care înainte că medicul este prost plătit”, a spus dr. Hâncu.

El a explicat că în această ședință vrea să ceară părerea membrilor Consiliului de Administrație pentru că CA administrează acest spital.

„Vreau să cer părerea asupra existenței acestui fenomen și impactul pe care fenomenul îl are asupra spitalului, asupra populației. Credibilitatea spitalului în ochii populației județului Suceava și cât de mult a pierdut spitalul prin această ostracizare. Am pierdut odată la pandemie când toate televiziunile erau pe noi și acum pe toate televiziunile se vorbește de Suceava. Dar vorbim doar de Suceava când acesta este un fenomen național? Trebuie să recunoaștem că nu numai la Suceava se întâmplă. Aici a fost o scânteie. Orice fenomen are o scânteie de unde a pornit”, a spus dr. Hâncu.

Președintele Colegiului Medicilor Suceava a subliniat că medicii trebuie să refuze astfel de lucruri și va trebui să se facă o diferențiere între mită și a oferi un cadou de mulțumire.

„Va trebui să treacă timp până va dispărea complet acest fenomen național care are conotații balcanice și este un obicei. Trebuie să înțeleagă toată lumea că în asistența medicală de stat nu trebuie să existe niciun fel de solicitare și niciun fel de oferire”, a concluzionat dr. Sorin Hâncu.