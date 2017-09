Primarul Sucevei: In jur de 15 octombrie, vom începe furnizarea căldurii în apartamente

Primarul Ion Lungu sustine o conferinta de presa.

”O problema arzatoare e asigurarea caldurii in sezonul rece, in iarna ce vine. Facem eforturi in acest sens. Banii pentru reabilitarea retelelor de termoficcare nu mai vin de la Bucuresti si nu mai cred ca vor veni.

In jur de 15 octombrie, vom incepe furnizarea caldurii in apartamentele din oras. Vrem sa acordam subventii in avans de 4,6 lei catre cei care furnizeza caldura ca sa se aprovizioneze cu combustibil. Nu avem datorii la Thermonet.

A trecut perioada concediilor si fac apel la suceveni sa faca un efort si sa vina la zi cu plata catre asociatiile de proprietari ptentru caldura si apa calda.

Nu mai inteleg ce se intampla cu acest Guvern care schimba regulile in timpul jocului. Practic, pana pe 13 noiembrie, trebuie depuse toate actele pentru GAL Urban, desi initial, ni s-a spus foarte clar ca avem la dispozitie sase luni. Nu vom putea in trei luni sa ne incadram. Cerem sa se revina la sase luni. Chiar nu mai inteleg nimic.

Suntem in imposibilitatea de a pune proiecte pe GAL Urban. Puteam depune proiecte de pana la 7 milioane de euro. Vom face presiuni sa se revina la termen.

O problema jenanta pentru mine, si nu avem alta solutie, vom face popriri la populatie pentru ca incasam putin la Primarie. Avem 7 milioane lei sume scadente neincasate.

Suntem in situatii jenate, dar nu mai putem suporta situatia. Stiu ca e greu, dar trebuie platite taxele si impozitele la Primarie.

Cea mai mare parte din impozite sunt pe cladiri si terenuri. Nu aveam pana acum baza de date de la Ministerul de Finante si vom trece la popriri pe salarii si pensii.”