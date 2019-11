Tehnică hibrid ce combină intervenția chirurgicală vasculară cu cea de radiologie intervenţională, realizată, în premieră, la SJU Suceava în cazul unui pacient de 60 de ani cu patologie arteriopată

Directorul medical al SJU Suceava, medicul Mircea Alexandru Macovei, a prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, câteva din direcţiile de dezvoltare în plan medical ale unităţii spitaliceşti sucevene, în domeniile chirurgie vasculară şi chirurgie buco-maxilo-facială, dar şi cele mai noi cazuri rezolvate cu succes de medici specialişti angajaţi recent în spital.

El a spus că medicul chirurg vascular Lucian Iacob, angajat în urmă cu aproximativ două luni în cadrul Compartimentului de Chirurgie Vasculară al spitalului sucevean, „a încercat şi a şi reuşit să imprime o direcţie nouă, superioară” în această specialitate, rezolvând cazuri cu o complexitate crescută, ce reprezintă noutăţi în ceea ce priveşte tehnica chirurgicală şi metodele de tratament utilizate.

“Ceea ce se doreşte este ajungerea la un nivel apropiat de clinicile universitare şi domnii doctori au reuşit treaba asta cu sau fără ajutor. Cred că suntem pe un trend crescător şi mergem în continuare tot aşa”, a subliniat Macovei.

Medicul specialist în chirurgie vasculară Lucian Iacob a prezentat în cadrul conferinţei de presă modul în care a fost rezolvat cazul unui pacient în vârstă de aproximativ 60 de ani, cu patologie arteriopată, care făcea obiectul chirurgiei vasculare.

El a precizat că pacientul suferise o amputaţie la nivelul piciorului drept, intervenţie ce fusese efectuată într-un alt spital judeţean, şi căruia nu i se vindecase bontul de amputaţie, necesitând ajutor din partea unui chirurg vascular în ceea ce priveşte revascularizarea, respectiv de a aduce mai mult sânge periferic.

“Cu ajutorul unui examen CT, am făcut un plan chirurgical, un plan de atac, care a constat în a-i deschide, în primul rând, fluxul arterial la nivelul stinghiei, artera femurală comună cum îi spunem noi, apoi mai jos, de a aduce sângele sub genunchi, pentru a respecta principiul chirurgiei vasculare de a vindeca o leziune distală, o leziune la nivelul piciorului. La nivelul stinghiei am făcut vascularizaţia cu ajutorul unei intervenţii clasice, deschise, foarte des folosite şi întâlnite, de bază pentru noi, o endarterectomie închisă cu angioplastie cu petec, dar mai jos am continuat-o cu o tehnică relativ nouă pentru ţară, dar nu neapărat nouă pentru restul Europei, o tehnică destul de veche, se numeşte angioplastie cu balon, o tehnică folosită des de cardiologi pentru boala coronariană, deschizându-i astfel şi artera femurală superficială şi mai jos popliteea, dar şi o arteră tibială până în bontul de amputaţie”, a explicat medicul Lucian Iacob adăugând că această procedură este numită tehnică hibrid, fiind efectuată atât de chirurgia vasculară, cât şi de radiologia intervenţională.

Medicul Lucian Iacob, specialist în chirurgie vasculară, a menţionat că în intervenţia realizată în premieră la SJU Suceava s-a reuşit combinarea unei tehnici vechi cu una nouă, o procedură hibrid, ce vine în ajutorul multor pacienţi taraţi cardiovascular şi care nu ar putea trece printr-o operaţie mare, cum este bypass-ul.

“Pacientul este tânăr, dar pe de altă parte avea risc cardio-vascular. Din fericire, bontul de amputaţie a avut o evoluţie foarte bună post-operator, deşi a mai durat o săptămână de internare, eu l-am internat cu inima împăcată că merge pe drumul cel bun”, a mai spus Iacob.

El s-a declarat mulţumit că datorită dotărilor din spitalul sucevean a putut rezolva cu succes acest caz complex, adăugând că deşi profesează în Compartimentul de Chirurgie Vasculară de doar şase săptămâni, speră că activitatea acestui compartiment va putea fi menţinută şi în viitor la un nivel ridicat.

La rândul său, directorul medical al SJU Suceava, medicul Mircea Alexandru Macovei a subliniat că, în continuare, se are în vedere dezvoltarea domeniului chirurgiei vasculare, care ajută foarte mult în cazurile de politraumă şi în intervenţiile din urgenţă, dar şi în cazurile cronice, apreciind totodată evoluţia acestui compartiment din ultimele şapte săptămâni.

“Un caz de o complexitate diferită şi crescută, un caz de clinică rezolvat pe două specialităţi, chirurgie vasculară şi radiologie intervenţională. Domnul doctor a intervenit la nivelul arterei, iar radiologii intervenţionişti l-au ajutat şi au desfundat mai departe artera. Un caz complex rezolvat cu succes”, a mai spus Macovei.

De menţionat este că medicul chirurg vascular Lucian Iacob, originar din Roman, este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T.Popa” Iaşi, a finalizat rezidenţiatul în Chirurgie Vasculară la Spitalul universitar “Sf. Spiridon” Iaşi, iar cursurile de masterat în Chirurgie Vasculară şi Endovasculară le-a urmat la Universitatea Edinburgh, din Scoţia, Marea Britanie.

El a spus că în ultimii ani a lucrat în Irlanda, dar s-a întors în ţară la începutul acestui an, deoarece consideră că în momentul de faţă mediul este „mult mai prielnic” pentru un medic care vrea să lucreze în România, atât din punct de vedere financiar, cât şi al dotărilor.

Medicul Lucian Iacob, care a lucrat în acest an, timp de şase luni, într-un spital privat din Iaşi, a spus că a ales să vină să profeseze la Suceava după ce un coleg i-a atras atenţia asupra dotărilor deosebite existente la SJU Suceava.

“Prin acest transfer de marcă efectuat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, chiar de la un spital privat sau din Irlanda, s-a deschis calea bypass-urilor la spitalul sucevean, care nu se făceau demult, dar şi a intervenţiilor chirurgicale complicate arteriale, dacă mai demult se opera pe sistemul venos, varice sau insuficienţe venoase, cred că e un pas înainte foarte important ”, a menţionat directorul medical al SJU Suceava care a subliniat că medicul Lucian Iacob a răspuns solicitărilor ori de câte ori a fost nevoie în cazul asigurării urgenţelor de natură vasculară, nemaifiind necesar transferul pacienţilor în clinicile universitare din Iaşi, aşa cum se întâmpla înainte.

