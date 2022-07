Discuții în CJ Suceava privind drumul de pe Axa Suceava-Iași. Flutur: Avem astăzi pe 22 de drumuri județene proiecte de modernizare. Un proiect este afectat de un litigiu comercial. Îmi pare rău și regret și îmi pare rău pentru disconfort pentru populația care nu poate să beneficieze acum de aceste drumuri

Consiliul Județean Suceava a aprobat, marți, cu 21 de voturi „pentru” angajarea unui avocat care să reprezinte interesele județului Suceava și ale CJ Suceava în instanță în cadrul litigiilor deschise ca urmare a rezilierii contractului pentru execuția modernizării drumurilor județene pe axa strategică Suceava-Iași.

Secretarul general al județului Suceava, Petre Tănase, a prezentat pe scurt situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor și a arătat că volumul de muncă este mult prea mare pentru aparatul de juriști al CJ Suceava mai ales că doar cinci dintre aceștia merg la instanță și că au și alte dosare de soluționat, motiv pentru care se impune angajarea unui avocat sau unei case de avocatură, precizând că suma propusă, de 450.000 de lei este o estimare ținând cont de tarifele practicate.

Consilierul județean PSD Cristian Macsim a arătat că este adevărat că sunt dosare complexe, dar că există oficiul juridic care se ocupă de ele.

„S-a ajuns în această situație pentru că toate acele acte au fost întocmite de consilierii juridici, de juriști. Este foarte clar că ei cunosc cel mai bine ce s-a întâmplat de-a lungul acestui contract de la încheierea actelor inițiale. Din cele 10 dosare, trei dintre ele care vizează suspendarea acelor acte administrative prin care s-au constatat anumite neregularități au fost pierdute definitiv la Suceava și la Timiș. Reprezentarea acolo cine a făcut-o? Consilierii juridici de la CJ Suceava care, inclusiv ei, și-au dat avize de legalitate pe multe dintre documentele emise de Consiliul Județean pe parcursul derulării acestui proiect”, a spus Macsim.

Mai mult, el a menționat că chiar dacă la judecarea unor solicitări de suspendare a unor acte administrative nu se judecă fondul se judecă totuși legalitatea, iar în acest caz e nevoie de un caz bine justificat și o pagubă către beneficiar care trebuie demonstrată.

„În condițiile în care avem trei litigii pierdute definitiv este clar că acele acte administrative au o aură de nelegalitate”, a apreciat Cristian Macsim.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că a trezit multă pasiune, inclusiv în spațiul public, acest subiect privind litigiul comercial pe care Consiliul Județean Suceava îl are.

„Eu vreau să cred și am convingerea că noi toți de aici luptăm pentru ca interesele județului și ale Consiliului Județean să fie apărate. Nu noi am fost cei care am reziliat un contract. Ca să o spunem pe aia dreaptă. Nu-i corect să ne pronunțăm noi la jumătatea drumului ce s-ar putea întâmpla. Noi trebuie să apărăm banul public, interesele județului Suceava”, a spus Flutur.

El a arătat că s-a făcut rezilierea de contract, iar CJ Suceava a trebuit să aibă o reacție motiv pentru care aparatul de specialiști, de juriști ai CJ Suceava, au declanșat procedurile în instanță.

„Pentru numele lui Dumnezeu, astăzi, în județul Suceava, sunt pe 22 de drumuri județene proiecte de modernizare. Un proiect este afectat de un litigiu comercial. Îmi pare rău și regret și îmi pare rău pentru disconfort pentru populația care nu poate să beneficieze acum de aceste drumuri. Drumul de la Hârtop-Vulturești, Boroaia, Slatina, Mălini, Bilbor, Coșna, Izvorul Alb care l-am finalizat astăzi, Pleșa-Solonețul Nou, Mușenița, Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Slătioara, Prihodiște, plus covoarele asfaltice proaspete puse de noi, Consiliul Județean de la Șaru Dornei, de la Dorna Candreni, Vama, Frumosu, Vatra Moldoviței, Măneuți, Volovăț, Burla, Straja, Brodina, Botoșana nu înseamă nimic? Ba da! Înseamnă proiecte!”, a declarat Flutur.

El a menționat că CJ Suceava are experiență în derularea de proiecte, în special proiecte de drumuri pe care le-a implementat.

„Apar, din păcate, și astfel de chestiuni comerciale. Eu vreau să respectăm în totalitate legislația. Am făcut acea expertiză tehnică cu situația din șantier și a trebuit să respecți niște etape pentru că ești verificat. S-a dat ordin de începere de modificare a devizului general pentru că se schimbă valorile. Sunt firme de specialitate care, pe procedură, vin să-ți calculeze noile valori de deviz. În jurul datei de 15 august e termen să se termine devizul actualizat și să intrăm în linie dreaptă pe proceduri”, a spus Flutur.

El a sublimia că e bine să se lămurească lucrurile și a menționat că este justificată angajarea unui avocat mai ales că firmele respective au câte 6-7 avocați și e vorba de metri cubi de documente.

„Gândiți-vă la orizont. Pregătim centura Gura Humorului cu o valoare uriașă. Pregătim drumul expres Suceava-Botoșani. Toate sunt în grădina CJ Suceava. Va trebui să ne pregătim pentru astea. Nu-mi doresc litigii, dar văd și eu în mass media că sunt foarte multe litigii în această țară, procese care durează ani de zile, foarte mult timp pierdut și tot oamenii așteaptă de la noi rezolvarea problemelor”, a concluzionat Gheorghe Flutur.