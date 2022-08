Asociația Bucovina Curată a propus premierului Nicolae Ciucă mutarea heliportului de la Câmpulung Moldovenesc pe amplasamentul gropii de gunoi din Pasul Mestecăniș

Asociația Bucovina Curată a propus premierului României și președintelui Consiliului Județean Suceava să să mute heliportul de la Câmpulung Moldovenesc pe amplasamentul gropii de gunoi din Pasul Mestecăniș.

Astfel, joi, cu ocazia vizitei unei delegații oficiale la Vatra Dornei, reprezentanții mediului asociativ din județul Suceava au cerut explicații premierului Nicolae Ciucă despre intenția Consiliului Județean Suceava de a deschide groapa de gunoi din Pasul Mestecăniș. De asemenea, premierul Ciucă a fost întrebat ce părere are despre intenția Primăriei Câmpulung Moldovenesc și Consiliului Județean Suceava de a construi un heliport între case, într-o zonă exclusiv rezidențială.

“Este revoltător că organizatorii nu ne-au permis accesul la declarațiile de presă pe care delegația oficială le-a făcut în cadrul primului eveniment. Unii încă nu înțeleg că mediul asociativ, comunitatea locală și societatea civilă nu sunt dușmani ai autorităților centrale, județene sau locale. Am vrut să ne asigurăm că domnul Ciucă cunoaște riscurile realizării și funcționării celor două obiective în locații complet nepotrivite, chiar aberante. Salut faptul că premierul ne-a transmis că depozitul de deșeuri rămâne închis până la pronunțarea justiției în dosarele pe rol. Este fix ceea ce am cerut și noi în martie 2022, după dezbaterea referitoare la dosarul de solicitare a emiterii autorizației integrate de mediu. I-am mai propus domnului Ciucă să găsească o soluție tehnică care să permită relocarea heliportului de la Câmpulung pe amplasamentul gropii de gunoi din Pasul Mestecăniș. Așa am putea rezolva ambele probleme“, a declarat Daniel Popescu, președintele asociației.

Asociația Bucovina Curată apreciază că din ce în ce mai mulți cetățeni se informează corect și încep să vadă care este legătura între cele două proiecte, chiar dacă sunt adoptate la o distanță de 13 ani între ele.

Potrivit asociației, în primul rând, locațiile/amplasamentele alese sfidează logica elementară a deciziilor politice de realizare a celor două obiective.

„Cum să pui o groapă de gunoi în vârful unui munte și un heliport între zeci de case locuite? În al doilea, procedura de transfer al terenurilor din proprietatea comunei Pojorâta și a municipiului Câmpulung Moldovenesc în proprietatea județului Suceava s-a făcut în taină completă, fără dezbatere publică. De asemenea, a lipsit procedura de consultare publică organizată anterior adoptării hotărârilor de către consiliile locale prin care s-a realizat transferul de terenuri în proprietatea județului Suceava. Altfel spus, proiecte utile, în locații absurde!”, mai arată asociația.

Un rezident al zonei unde ar urma să fie înființat heliportul a săus că este îngrijorat și indignat de situație.

„Urmăm toți pașii administrativi de contestare a amplasamentului ales pentru heliportul din Câmpulung Moldovenesc. Zeci de familii din zona direct afectată, rezidenți de pe strada Ștefan cel Mare și împrejurimi, semnează petiții încă din anul 2021, prin care am cerut Primăriei/Consiliului Local Câmpulung Moldovenesc și Consiliului Județean Suceava să identifice o altă locație pentru heliport. Proiectul este util, dar nu aici, între case. Vrem să ne fie respectat dreptul la o viață sănătoasă într-un mediu sănătos“, a spus membru al asociației și rezident din zona heliportului.

Construcția heliportului în zona rezidențială ar putea duce la creșterea gradului de disconfort și stres în rândul persoanelor bolnave, vârstnice, copiilor și animalelor domestice, din cauza zgomotului produs de elicopter; desființarea străzii Ștefan cel Mare; creșterea nivelului de poluare chimică și fonică în rândul locuitorilor; scăderea valorii caselor și terenurilor în zona obiectivului și o limitare a investițiilor în construcțiile civile din zonă; pericol de prăbușire și risc de accidentare a persoanelor sau deteriorării bunurilor datorită survolului pe deasupra orașului, peste gospodăriile și clădirile aflate în perimetrul de survol.

“Dincolo de detaliile tehnice și juridice pe care reprezentanții statului le invocă într-o continuă disperare pentru a-și justifica incompetența și indiferența, amplasarea unei gropi de gunoi în varf de munte ramane fapt. Amplasarea unui heliport între casele oamenilor, într-o zonă rezidențială, ar putea ramane fapt. Aceste fapte și deciziile care au stat la baza lor sunt greu de explicat acum, vor fi imposibil de explicat generațiilor următoare. Sunt fără precedent la nivel național, și vor redefini normalitatea de acum încolo. Aceasta este oare moștenirea pe care vrem să o lăsăm generațiilor următoare?” – a încheiat Bogdan LUNGU, membru al asociației Bucovina Curată.

După discuția de joi, Asociația Bucovina Curată speră ca, în ceasul al 12-lea, premierul României și președintele Consiliului Județean Suceava vor reanaliza decizia de amplasare a unui heliport în mijlocul unei zone rezidențiale.

„Activitatea de salvare aeriană a SMURD este una destinată salvării pacienților aflați în stare critică, ce necesită o intervenție rapidă și de înaltă competență. Din păcate, locația curentă adună o serie de obstacole de natură să îngreuneze funcționarea optimă a bazei aeromedicale, ceea ce ar putea duce la pierderea de vieți umane, într-un municipiu și regiune în care cetățenii au fost și sunt lipsiți de servicii medicale de calitate”, mai arată asociația.