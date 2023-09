DJDP Suceava spune că a cerut Poliției să verifice respectarea interdicției de circulație pe DJ 178G Ciprian Porumbescu-DN 17 și că face demersuri pentru a găsi finanțare pentru reabilitarea drumului

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a transmis, vineri, redacției News Bucovina precizări legate de situația drumului județean DJ 178 G, Ciprian Porumbescu – DN 17 care este închis circulației publice, precizând că a solicitat Poliției Județene Suceava să verifice respectarea interdicției de circulație și că a făcut și continuă să facă demersuri în vederea obținerii finanțării pentru reabilitarea acestui tronson de drum.

În comunicat, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava (DJDP) spune că administrează 1.163 km de drumuri județene, pentru modernizarea, întreținerea și repararea cărora am căutat surse de finanțare în fiecare an.

„Da! Este corect că acest tronson trebuie modernizat. Anul acesta Consiliul Județean Suceava a alocat 61% din buget pentru drumuri. Este cel mai mare procent din ultimii ani. Proiectul pentru modernizarea drumului de la Stupca a fost depus prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL în 2019. Din păcate nu a fost aprobat. Valoarea lui la acea dată era de 65 milioane de lei, astăzi 15 milioane de euro, pe lungimea de 5,7 km. În 2021 am depus din nou acest proiect pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, dar din păcate nu a fost aprobat nici de această dată. Prin acest program au fost însă aprobate finanțări pentru alte drumuri din județ, cum ar fi cel de Forăşti – Manolea, Satu Mare, Grănicești, Valea Brodinei, Rotopănești, Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarnița – Holda și probabil nu au mai fost resurse financiare să intre și acest drum la finanțare. Căutăm soluții în continuare. Deja în interiorul comunei Ciprian Porumbescu am modernizat drumul prin surse proprii ale CJ Suceava, dar la o valoare atât de mare, CJ Suceava nu are resurse financiare, astfel încât trebuie fie fonduri guvernamentale, fie europene”, a arătat DJDP Suceava.

Totodată, DJDP Suceava spune că, din fericite, legătura cu Ciprian Porumbescu se poate face prin două drumuri județene, unul dinspre Ilișești și unul dinspre Drăgoiești, iar drumul județean din interiorul comunei Ciprian Porumbescu arată corespunzător, dar e nevoie de reparații și se continuă căutarea de soluții.

„Mai sunt și altele în așteptare, precum drumul de la Hănțești sau drumul de la Argel până la Brodina de Jos, pentru că județul Suceava are totuși una din cele mai lungi rețele de drumuri județene, zone complexe, zone accidentate, zone afectate de inundații în mai multe rânduri. Nu trebuie să uităm că și în acest an în județul Suceava se lucrează pe foarte multe șantiere, fie că vorbim de Mălini, Panaci – Bilbor, Coșna, Mănăstirea Humorului, Poiana Negri, Frătăuții Vechi şi Frătăuții Noi, Hârtop, Slatina sau alte șantiere”, arată sursa citată.

Mai mult, DJDP Suceava menționează că acest drum a fost închis pe acest tronson tocmai avându-se în vedere starea lui.

„Avem avizul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava din 2020 și atunci când a fost închis s-a avut în vedere că Ciprian Porumbescu are soluții de circulație și, până la găsirea soluției de finanțare, trebuie evitate accidentele. Am luat legătura cu Inspectoratul de Poliție Județean pentru monitorizarea respectării indicatoarelor care sunt amplasate și care arată că acest drum județean este temporar închis. Căutam surse de finanțare și suntem interesați de toate probleme legate de drumuri. Nu este simplu, mai ales când volumul investițiilor este foarte mare”, se mai arată în documentul transmis de DJDP Suceava.