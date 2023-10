Rezultatele elevilor din Suceava cu performanțe deosebite la limba engleză au fost sărbătorite în cadru festiv  în cadrul Festivității Cambridge.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada august 2022-iulie 2023 un număr de 166 de elevi au susținut un examen Cambridge English prin intermediul Centrului de pregătire Cambridge Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava, rata de succes a acestora fiind de 100%.

Elevilor suceveni le-au fost înmânate oficial certificatele internaționale Cambridge English valabile pe viață în cadrul festivității organizate în urma cu câteva zile. Au sărbătorit acordarea unui certificat Cambridge English un număr de 5 elevi de la nivelul Pre A1 Starters; 5 elevi de nivel A1 Movers iar câte 10 candidați per nivel au obținut certificatele în urma promovării examenelor A1 Flyers, A2 Key și B1 Preliminary for Schools. Un număr de 30 de elevi au primit în acest cadru festiv certificatele B2 First iar alți 20 de elevi au sărbătorit performanța obținerii unui certificat C1 Advanced.

Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava, centru “Platinum”

Anul acesta Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava a devenit membru Platinum al Twinkle Star Exam Centre având în vedere rezultatele deosebite și performanța înregistrată prin depășirea pragului de 151 de candidați înscriși la un examen Cambridge English pe durata unui an școlar. Majoritatea acestor candidați au fost pregătiți de profesorii catedrei de limba engleză a Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”.

Distincția de centru partener “Platinum” a fost acordată colegiului în cadrul festivității de reprezentantul Twinkle Star Exam Centre, unul dintre cele doar 5 centre autorizate Cambridge English pentru organizarea acestor examene internaționale în România.

“Ne bucură faptul că tot mai mulți părinți și elevi înțeleg importanța susținerii unui examen Cambridge English pentru a fructifica munca depusă și pasiunea pentru limba engleză. Suntem centru de pregătire Cambridge English din anul școlar 2019-2020, am pornit la drum cu 46 de candidați la aceste examene, am crescut gradual și iată că acum numărăm 424 de candidați care au obținut în acești ani certificate Cambridge English cu sprijinul nostru. Apreciem sprijinul primit prin programul de parteneriat cu Twinkle Star Exam Centre care a fost alături de noi pas cu pas de când am început acestă colaborare și suntem onorați de distincția primită în calitate de partener “Platinum”, o încununare a rezultatelor candidaților care s-au pregătit în cadrul colegiului nostru”, a precizat Silvia-Corina Nuţu, director al Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Suceava.

Certificatele Cambridge English sunt valabile pe viață și sunt recunoscute la nivel mondial de nenumarate instituții și angajatori, iar în Romania sunt folosite pentru echivalarea probelor de competență lingvistică, la admiterea în clasa a V-a și a IX-a, respectiv la Bacalaureat.

Calendarul examenelor Cambridge English care vor fi organizate la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Suceava în anul 2023-2024 a fost lansat și se pot înscrie elevi din întreg județul interesați să obțină un certificat Cambridge English.

Următoarea sesiune de examene va avea loc în data de 16 decembrie 2023, fiind organizată pentru toate nivelurile, de la Pre A1 Starters până la C1 Advanced inclusiv. Pentru detalii și înscrieri: https://examenecambridge.ro/inscrieri-examene/ .